美國指瑙魯與台灣斷交令人遺憾 中方反對美方說三道四（第二版）

台灣大選落幕，太平洋島國瑙魯周一（15日）即宣布與台斷交，轉為與北京建交，美國指有關決定令人遺憾。中國外交部批評美國公然對主權國家獨立自主作出的決定說三道四。

*新增中國外交部回應

美國國務院表示，瑙魯的決定雖屬主權決定，但令人失望，又指北京經常作出承諾以換取外交關係，最終卻未能兌現；而台灣是可靠的夥伴，強調美國會持續深化與台灣往來，支持台灣參與國際。

美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）亦指瑙魯的決定令人遺憾，並稱美國對台灣的民主抱有很大信心，「我們鼓勵所有國家擴大與台灣接觸。」

台灣外事部門表示，已依國際慣例請瑙魯給予合理撤館時間，目前未受刁難；駐瑙魯的外事部門員眷、技術團等共15人將盡速撤離，台灣在瑙魯未購置館產，公務車輛或動產則將變賣或移轉。

在北京，外交部批評美國公然對主權國家獨立自主作出的決定說三道四，對中國外交竭力污蔑抹黑，為台灣地區拓展國際空間說項，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政，嚴重違背國際關系基本準則，中方強烈不滿、堅決反對。

中方敦促美方將美國領導人多次重申的不支持台獨，不支持「兩個中國」或「一中一台」的承諾落到實處，慎之又慎處理涉台問題，停止向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號。

中央廣播電視總台海峽時評指，瑙魯政府的決定再次充分說明，一個中國原則是人心所向、大勢所趨，不可阻擋。

評論指，「台獨」從來不可能成事，長期以來，民進黨當局靠花錢造勢、拉攏外部勢力撐腰，妄想拓展所謂「國際空間」、大搞「倚外謀獨」，但這種虛妄幻想在現實面前一次次被戳穿。2016年以來，已有巴拿馬、尼加拉瓜、洪都拉斯、瑙魯等10個國家選擇順應民心、與台斷交。每份斷交聲明都在證明，「台獨」失道寡助，是一條走不通的死路、絕路。

太平洋島國瑙鲁宣布與台灣斷交 京：讚賞歡迎

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責任編輯：易燕丹