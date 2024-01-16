小馬可斯祝賴清德勝選 中方召見菲大使提嚴正交涉（第二版）

菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）罕見發文祝賀賴清德當選台灣下一任領導人，菲律賓外交部則重申奉行一個中國政策。在北京，外交部召見菲大使提出嚴正交涉。

*新增中國外交部回應

小馬可斯周一（15日）在社交平台X發文稱，代表菲律賓人民祝賀賴清德，期待在未來日子密切合作，加強共同利益，促進和平，確保兩地人民的繁榮。

賴清德隨後轉發小馬可斯的推文，感謝對方的祝賀，並指自己非常重視台灣與菲律賓之間持久的友誼，期待加強雙方經濟及民間聯繫，倡導區內民主、和平與繁榮。

值得注意的是，菲律賓於1975年與台灣斷交後，即遵循一個中國政策。菲律賓總統祝賀台灣領導人當選之舉非常罕見，尤其小馬可斯在祝賀文中出現「總統」一詞，更是他上任以來前所未見。

菲律賓外交部表示，這則祝賀信息是小馬可斯對菲律賓和台灣共同利益的認可，包括在台灣工作的20萬名菲律賓勞工，強調菲律賓奉行一個中國政策。

建議小馬可斯多讀讀書 了解台灣問題來龍去脈

在北京，外交部發言人毛寧表示，外交部部長助理農融今早召見菲律賓駐華大使提出嚴正交涉，敦促菲方給中方一個負責任的交代；強調台灣地區選舉結果改變不了兩岸關系基本格局和發展方向，阻擋不了中國終將統一，也必然統一的大勢。

毛寧指，小馬可斯的有關言論嚴重違反一個中國原則和《中菲建交公報》，嚴重違背菲方對中方所做的政治承諾，粗暴干涉中國內政。中方正告菲方不要在台灣問題上玩火，立即停止在涉台問題上的錯誤言行，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號；建議小馬可斯多讀讀書，正確了解台灣問題的來龍去脈，從而得出正確的結論。

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責任編輯：易燕丹

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