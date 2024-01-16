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突尼斯總統晤王毅：支持中國在全部國土上行使主權

國情動向 12:51 2024/01/16

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突尼斯總統賽義德（Kais Saied）在首都突尼斯市，會見到訪的中共中央政治局委員、外交部長王毅，他表示，支持中國在全部國土上行使主權。

新華社報道，賽義德表示，突尼斯將繼續積極參與共建「一帶一路」，借鑒中國成功經驗，推進具有突尼斯特色的現代化。突方恪守一個中國原則和聯大2758號決議，支持中國在全部國土上行使主權。

他表示，殖民主義歷史不應重演，世界不能重回單極霸權。突方反對搞雙重標準，打着民主、人權旗號對別國內部事務指手畫腳，願同中國等發展中國家攜手努力，維護人類共同價值觀，捍衛國際公平正義，構建命運共同體。

王毅表示，中突建交60年來，雙邊關係歷經國際風雲考驗，保持健康穩定發展，最重要的經驗就是雙方始終相互尊重、平等相待，在此基礎上相互信任，開展互利合作。中方同樣堅定支持突方維護主權獨立和民族尊嚴，探索符合自身國情的發展道路，獨立自主推進國家改革進程。願鞏固雙方政治互信，深化各領域合作，加快各自發展振興。

王毅指出，當今世界充滿不確定不穩定性，單邊主義、強權政治和霸權行徑仍在肆行。中方反對將自己的價值觀強加於人，反對按照自己的標準改造別國，反對以人權和民主為藉口干涉內政，願同突方加強團結協作，推進平等有序的世界多極化和惠普包容的經濟全球化。

雙方還就以巴衝突等交換意見。

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責任編輯：易燕丹

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