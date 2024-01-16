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中國去年授權發明專利逾92萬件 國知局：續加大培育力度

國情動向 13:37 2024/01/16

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中國2023年全年授權發明專利逾92萬件，國家知識產權局表示，將繼續加強對專利密集型產業的統計監測，加大培育力度。

國家知識產權局副局長胡文輝在新聞發布會上指，中國去年授權發明專利92.1萬件，實用新型專利209萬件，外觀設計專利63.8萬件。

他表示，中國知識產權擁有量不斷增加。截至去年底，中國發明專利有效量為499.1萬件。其中，國內（不含港澳台）發明專利有效量為401.5萬件，按年增長22.4%，首次超過400萬件。中國每萬人口高價值發明專利擁有量達11.8件。

集成電路布圖設計方面，全年集成電路布圖設計登記發證1.1萬件。截至去年底，中國集成電路布圖設計累計發證7.2萬件。

他指出，中國質押融資普惠力度不斷加大。全年專利商標質押融資登記金額8539.9億元（人民幣，下同），按年增長75.4%。質押登記項目4.2萬筆，按年增長49.2%。質押金額1000萬元以下的普惠貸款惠及中小微企業2.6萬家，按年增長44%。

國家知識產權局專利局副局長、戰略規劃司司長葛樹表示，專利密集型產業是指發明專利密集度、規模達到規定的標準，依靠知識產權參與市場競爭，符合創新發展導向的產業集合，是布局新賽道、培育新動能的重點領域。經核算，2022年，中國專利密集型產業增加值為15.3萬億元，佔國內生產總值的比重達到12.7%，呈現良好的發展態勢。

他說，當局將繼續加強對專利密集型產業的統計監測，採取更多有效措施，加大專利密集型產業培育力度，更好助力經濟高質量發展。

世界知識產權組織：2022年中國PCT國際專利量繼續排行首位

國務院：研究制定涉國安核心技術知識產權保護規則

責任編輯：易燕丹

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