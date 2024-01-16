王毅《求是》撰文：中國外交必須堅守政治本色

中共中央政治局委員兼外長王毅在《求是》雜誌撰文指，中國外交工作必須堅守政治本色，圍繞中心、服務大局，不斷提高能力，為全面推進強國建設、民族復興營造更有利國際環境。

王毅指出，前不久的中央外事工作會議對未來中國發展的戰略環境作出重要判斷，指出世界大變局加速演進，世界進入新的動盪變革期，但國際社會命運與共的大趨勢不會改變。展望未來，中國發展面臨新的戰略機遇。要錨定實現中國式現代化，緊緊圍繞黨和國家中心任務，堅定維護國家主權、安全、發展利益，塑造中國與世界關係新格局。

與此同時，中國仍然是一個發展中國家，改革發展穩定面臨艱巨任務，外交工作必須堅守政治本色，圍繞中心、服務大局，不斷提高自身的戰略能力、運籌能力、應變能力，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業營造更有利國際環境。

王毅並提到，中央外事工作會議繪就了當前和今後一個時期對外工作的藍圖，要提高政治站位，聚焦工作主線，高舉構建人類命運共同體旗幟，狠抓部署落實，堅持守正創新；發揮組織優勢，必須毫不動搖堅持外交大權在黨中央，自覺堅持黨中央集中統一領導。

責任編輯：袁瑋婧