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中國參加達沃斯論壇代表團規格太高 美國感「不安」

國情動向 15:25 2024/01/16

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世界經濟論壇年會在瑞士達沃斯揭幕，國務院總理李強將出席論壇並發表講話。中方據報還派出包含10位部長級官員的代表團，由於陣容龐大，引發美國「憂心」與「不安」。

本屆達沃斯論壇吸引來自120個國家和地區的2,800多位各界代表參加。美國媒體Politico引述一份美國國務院文件稱，中國代表團預計包含「10位部長級官員」。由於陣容龐大，美國駐瑞士大使米勒（Scott Miller）將此次出訪描述為一次「準國事訪問」。

報道指，由於此次中方派出的高級代表人數眾多，令在達沃斯的美國外交官感到「不安」，美方「憂心」會減少國務卿布林肯率領的美國代表團的「存在感」，還就此討論調整布林肯的行程。「美國國務院正努力爭取國務卿布林肯與瑞士總統阿姆赫德會面，以確保華盛頓在面對以中立著稱的瑞士時不會輸給北京。」

報道還稱，國務院文件中細致地提及布林肯在這次潛在會面中需要注意的禮儀，「米勒認為，如果S（國務院對國務卿的簡稱）不與阿姆赫德握手，將有損其形像」。

根據美國國務院的初步時間表，布林肯沒有與中國代表團官員會面的計劃。與此同時，報導引述一名熟悉此事的美國官員說，烏克蘭總統澤連斯基「有可能」在論壇期間會見中國官員。

達沃斯論壇 | 李強：中國會越來越開放 歡迎瑞士企業赴華投資

李強唔瑞士聯邦主席 中方將給瑞士單方面免簽

責任編輯：易燕丹

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