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內地2024年春運倒計時 當局料有90億人次出行創新高

社會熱點 15:34 2024/01/16

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內地2024年春運將於1月26日拉開序幕，交通部預計，春運40天內大概有90億人次出遊、探親、休閒，全社會跨區域人員流動量可能會創歷史新高。

春運期間，預計鐵路、公路、水路、民航等營業性客運量將超18億人次；高速公路及普通國省幹線非營業性小客車人員出行量將近72億人次，自駕出行佔比將突破8成。

同時，國鐵集團客運部主任黃欣表示，今年春運，預計全國鐵路將發送旅客4.8億人次，日均1200萬人次。與2023年春運相比，將增長37.9%。與2019年春運相比，將增長18%。

國家民航局則預測，今年春運的民航旅客運輸量有望突破8000萬人次，並創下歷史新高，按年增長近45%，與2019年相比則增長近10%。

據預測，今年春運日均保障航班達到1.65萬班，與2019年水平基本持平，按年則增長24%。

此外，國家疾病預防控制局傳染病防控司司長雷正龍表示，目前國內流感疫情處於高位波動，新冠疫情處於較低水平，流行毒株XBB及亞分支為主，但JN.1變異株逐步上升，預計春節假期前後，人群大規模流動、聚會等，新冠疫情可能出現一定程度回升，全國多地可能繼續呈現多種呼吸道傳染病交替或共同流行的趨勢。

責任編輯：蒯宇澄

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