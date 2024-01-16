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胡錦濤之子 胡海峰升任民政部副部長

國情動向 15:57 2024/01/16

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據人社部網站，國務院任免國家工作人員，其中浙江麗水市委書記胡海峰獲任命為民政部副部長。

此外，國務院任命宋其超為財政部部長助理；任命郝軍輝為國家消防救援局政治委員。

51歲的胡海峰為中共前總書記胡錦濤之子，他本科就讀於北方交通大學（現北京交通大學）計算機與科學技術系，研究生就讀於清華大學工程物理系核電子學與核探測技術專業，是清華大學經濟管理學院第一屆EMBA畢業生。

胡海峰曾經在中糧集團任職，也曾擔任同方威視技術股份有限公司總經理，2008年1月晉升為母公司清華控股有限公司黨委書記。2009年10月，任清華大學副秘書長。2010年4月，任浙江清華長三角研究院黨委書記。
 
2013年5月，在胡錦濤卸任國家主席退休後，胡海峰進入政界，任中共浙江省嘉興市市委副書記。2014年3月，兼任中共嘉興市委政法委書記和嘉興市委黨校校長。2016年1月，任嘉興市副市長、3月任代市長，成為正廳級幹部。2017年4月，連任嘉興市市長。2018年2月24日，當選為第十三屆全國人大代表。2018年7月2日，升任中共麗水市市委書記。 2022年6月22日，當選為中國共產黨第二十次全國代表大會代表。

責任編輯：蒯宇澄

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