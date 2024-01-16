彭博：中國今年擬發1萬億超長期特別國債

據彭博社報道，繼2023年增發萬億（人民幣，下同）國債後，中國考慮今年發行1萬億元超長期特別國債，以進一步加大財政刺激力度，提振經濟復甦。

報道引述知情人士指出，討論中的1萬億元超長期特別國債將被用來支持糧食、能源、供應鏈安全和新型城鎮化，地方政府已經在儲備項目；特別國債發行可能安排在下半年。該方案仍在討論，存在變數。

報道認為，特別國債若重出江湖，將是中國財政政策繼續發力、支持經濟復甦的又一有力舉措。作為歷史上僅被動用三次的財政工具，特別國債過去均不計入當年財政赤字；對上一次是在2020年發行，募集資金用於抗疫支出。

報道又指出，超長期的安排還意味着還款周期長，有利於緩解政府短期償債壓力。此外，特別國債若能推出也延續了中央政府加槓桿，同時減輕地方政府財政壓力的思路。

去年第四季，中國意外增發1萬億元國債支持災後恢復重建，並調高當年的赤字率到3.8%左右，而增發國債多為10年及以內的關鍵期限。

高盛經濟學家王立升日前表示，超長期一般指30和50年期，特別國債無法解決所有財政挑戰，但是中國今年財政工具的可能選擇之一。

責任編輯：蒯宇澄

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