  • 19°C
香港時間 : 2024116日 (週二) 22:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

彭博：中國今年擬發1萬億超長期特別國債

經濟脈搏 19:24 2024/01/16

分享：

分享：

據彭博社報道，繼2023年增發萬億（人民幣，下同）國債後，中國考慮今年發行1萬億元超長期特別國債，以進一步加大財政刺激力度，提振經濟復甦。

報道引述知情人士指出，討論中的1萬億元超長期特別國債將被用來支持糧食、能源、供應鏈安全和新型城鎮化，地方政府已經在儲備項目；特別國債發行可能安排在下半年。該方案仍在討論，存在變數。

報道認為，特別國債若重出江湖，將是中國財政政策繼續發力、支持經濟復甦的又一有力舉措。作為歷史上僅被動用三次的財政工具，特別國債過去均不計入當年財政赤字；對上一次是在2020年發行，募集資金用於抗疫支出。

報道又指出，超長期的安排還意味着還款周期長，有利於緩解政府短期償債壓力。此外，特別國債若能推出也延續了中央政府加槓桿，同時減輕地方政府財政壓力的思路。

去年第四季，中國意外增發1萬億元國債支持災後恢復重建，並調高當年的赤字率到3.8%左右，而增發國債多為10年及以內的關鍵期限。

高盛經濟學家王立升日前表示，超長期一般指30和50年期，特別國債無法解決所有財政挑戰，但是中國今年財政工具的可能選擇之一。

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

路透：內地明年擬視乎需要發行1萬億特別國債
2023/12/15
路透：內地明年擬視乎需要發行1萬億特別國債
增發國債第二批項目清單下達 累計安排金額超8千億元
2023/12/23
增發國債第二批項目清單下達 累計安排金額超8千億元
地方政府據報謀劃儲備超長期特別國債項目
2024/01/11
地方政府據報謀劃儲備超長期特別國債項目

你可能感興趣

路透：內地明年擬視乎需要發行1萬億特別國債
12:53 2023/12/15
路透：內地明年擬視乎需要發行1萬億特別國債
增發國債第二批項目清單下達 累計安排金額超8千億元
12:48 2023/12/23
增發國債第二批項目清單下達 累計安排金額超8千億元
地方政府據報謀劃儲備超長期特別國債項目
10:50 2024/01/11
地方政府據報謀劃儲備超長期特別國債項目
中國市場 財政政策 經濟 中國 國債

上一篇文章

李強：料2023年增長5.2%左右 籲各國繼續投資中國

下一篇文章

離岸人民幣跌穿7.2 近兩個月低
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款