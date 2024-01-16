李強：料2023年增長5.2%左右 籲各國繼續投資中國

中國總理李強出席達沃斯世界經濟論壇並發表特别致辭。李強表示，中國經濟穩健前行，2023年預計經濟增長在5.2%左右。

李強表示，要加強國際產業分工協作，切實維護全球產業鏈工業鏈的暢通穩定；要堅定不移推進貿易和投資的自由化便利化。應當加強對話和溝通，採取更為協調有效的措施，堅定維護多邊貿易體制。

李強提到，目前中國中等收入群體約4億多人，未來十幾年將翻一番。

李強並指，中國將繼續擴大對全球各地優質產品服務的進口規模，加大在中高端製造業、生物醫療等領域引進外資力度。他強調，中國的對外開放堅定不移，將持續為世界各地分享中國機遇創造良好條件。

李強表示，選擇中國市場不是風險，而是機遇，中國敞開懷抱真心歡迎各國企業繼續投資中國，中國將持續努力打造市場化法治化國際化一流的營商環境；中國將穩步擴大制度型開放，繼續縮減外資準入負面清單。

對於很多跨國公司擔心的中國數據跨境流動問題、參與政府採購問題等，李強指，中國正在研究制定有關政策。

他還表示，中國將常態化聽取外資企業意見，只要是合理的訴求，中國都會積極地推動解決。

責任編輯：袁瑋婧