習近平：中國特色金融發展之路與西方有本質區別

中共總書記習近平表示，中國特色金融發展之路與西方金融模式有本質區別，要着力防範化解金融風險特別是系統性風險，金融監管要「長牙帶刺」、有稜有角。

據新華社報道，習近平在省部級主要領導幹部推動金融高質量發展專題研討班開班式上發表講話指，中國特色金融發展之路既遵循現代金融發展的客觀規律，更具有適合中國國情的鮮明特色，與西方金融模式有本質區別。要堅定自信，在實踐中繼續探索完善，使這條路越走越寬廣。

習近平表示，中國逐步走出一條中國特色金融發展之路，堅持中共中央對金融工作的集中統一領導，堅持以人民為中心的價值取向，堅持把金融服務實體經濟作為根本宗旨，堅持把防控風險作為金融工作的永恆主題，堅持在市場化法治化軌道上推進金融創新發展，堅持深化金融供給側結構性改革，堅持統籌金融開放和安全，堅持穩中求進工作總基調。

習近平認為，金融強國應基於強大的經濟基礎，具有領先世界的經濟實力、科技實力和綜合國力。同時具備一系列關鍵核心金融要素，即擁有強大的貨幣、強大的中央銀行、強大的金融機構、強大的國際金融中心、強大的金融監管、強大的金融人才隊伍。

他指出，要着力防範化解金融風險特別是系統性風險。金融監管要「長牙帶刺」、有稜有角，關鍵在於金融監管部門和行業主管部門要明確責任，加強協作配合。在市場准入、審慎監管、行為監管等各個環節，都要嚴格執法。風險處置過程中要堅決懲治腐敗，嚴防道德風險。加強監管協同，健全權責一致的風險處置責任機制。嚴厲打擊金融犯罪。

習並指，要通過擴大對外開放，提高中國金融資源配置效率和能力，增強國際競爭力和規則影響力，穩慎把握好節奏和力度。要以制度型開放為重點推進金融高水平對外開放，加強境內外金融市場互聯互通，守住開放條件下的金融安全底綫。

中央金融辦：讓監管「長牙帶刺」 防風險作永恆主題

責任編輯：袁瑋婧