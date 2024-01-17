中國樓市 | 內地12月一線城市新房價格按月跌0.4%

據國家統計局公布數據測算，去年12月，內地70個大中城市新房價格按年下跌0.4%，創9個月最大跌幅；按月亦跌0.4%，為近9年來最大降幅。

去年12月份，內地70個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格按月下降、按年有漲有降。

上海新房價格按月微漲 廣州深圳按月下跌

新房方面，按月看，12月份，一線城市新房價格按月下降0.4%，降幅比上月擴大0.1個百分點。其中，北京持平，上海上漲0.2%，廣州和深圳分別下降1.0%和0.9%。二、三線城市新房價格按月分別下降0.4%和0.5%，降幅比上月均擴大0.1個百分點。

按年看，12月份，一線城市新房價格按年由上月上漲0.3%轉為下降0.1%。其中，北京和上海分別上漲1.7%和4.5%，廣州和深圳分別下降3.0%和3.6%。二線城市新房價格按年上漲0.1%，漲幅比上月回落0.1個百分點。三線城市新房價格按年下降1.8%，降幅比上月擴大0.2個百分點。

二手房方面，按月看，12月份，一線城市二手住宅銷售價格按月下降1.1%，降幅比上月收窄0.3個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降1.2%、0.6%、1.5%和1.1%。二線城市二手住宅銷售價格按月下降0.8%，降幅比上月擴大0.1個百分點。三線城市二手住宅銷售價格按月下降0.8%，降幅與上月相同。

按年看，12月份，一線城市二手住宅銷售價格按年下降3.5%，降幅比上月擴大0.6個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降2.2%、3.4%、5.2%和3.1%。二、三線城市二手住宅銷售價格按年分別下降4.0%和4.2%，降幅比上月分別擴大0.4和0.3個百分點。

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責任編輯：尹航

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