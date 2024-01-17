▲ 內地四季度GDP增速5.2%略遜預期 全年增速5.2%

內地去年四季度GDP按年增5.2%，略低於預期的5.3%；去年全年GDP增5.2%，高於年初設定的5%左右的目標。

2023年，最終消費支出、資本形成總額、貨物和服務淨出口分別拉動經濟增長4.3、1.5、-0.6個百分點，對經濟增長的貢獻率分別是82.5%、28.9%、-11.4%。四季度，最終消費支出、資本形成總額、貨物和服務淨出口分別拉動經濟增長4.2、1.2、-0.2個百分點，對經濟增長的貢獻率分別是80%、23.1%、-3.1%。

去年商品房銷售額下降6.5%

初步核算，2023年全年國內生產總值1260582億元（人民幣，下同），按不變價格計算，比上年增長5.2%。分產業看，第一產業增加值89755億元，比上年增長4.1%；第二產業增加值482589億元，增長4.7%；第三產業增加值688238億元，增長5.8%。分季度看，一季度國內生產總值按年增長4.5%，二季度增長6.3%，三季度增長4.9%，四季度增長5.2%。

消費方面，市場銷售較快恢復，服務消費快速增長。全年社會消費品零售總額471495億元，按年增7.2%。

房地產方面，去年全年房地產開發企業房屋施工面積按年降7.2%。房屋新開工面積下降20.4%。房屋竣工面積增長17.0%。商品房銷售面積按年下降8.5%。商品房銷售額下降6.5%。

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投資方面，去年全年全國固定資產投資（不含農戶）按年增長3.0%；扣除價格因素影響，增長6.4%。

全年全國居民人均可支配收入39218元，比上年名義增長6.3%，扣除價格因素實際增長6.1%。2023年，全國居民人均可支配收入中位數33036元，增長5.3%，中位數是平均數的84.2%。

單計12月，社會消費品零售總額按年增7.4%，低於預期的8%。規模以上工業增加值按年增6.8%，略高於預期的6.6%。

國家統計局表示，當前外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性上升，經濟發展仍面臨一些困難及挑戰，下階段要加快構建新發展格局，加大宏觀調控力度，統籌擴大內需及深化供給側結構性改革，鞏固及增強經濟回升向好態勢，持續推動經濟實現質的有效提升及量的合理增長。

責任編輯：尹航

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