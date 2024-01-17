▲ 內地居民人均可支配收入39218元 每月不到3300元

國家統計局公佈，去年全年全國居民人均可支配收入39218元（人民幣，下同），平均到每個月即3268元；全國居民人均可支配收入中位數33036元，平均到每個月即2753元。

2023年全年全國居民人均可支配收入39218元，比上年名義增長6.3%，扣除價格因素實際增長6.1%。按常住地分，城鎮居民人均可支配收入51821元，比上年名義增長5.1%，扣除價格因素實際增長4.8%；農村居民人均可支配收入21691元，比上年名義增長7.7%，扣除價格因素實際增長7.6%。

全國居民人均可支配收入中位數33036元，比上年名義增長5.3%。按全國居民五等份收入分組，低收入組人均可支配收入9215元，中間偏下收入組20442元，中間收入組32195元，中間偏上收入組50220元，高收入組95055元。

全年全國居民人均消費支出26796元，比上年名義增長9.2%，扣除價格因素實際增長9.0%。全國居民人均食品煙酒消費支出佔人均消費支出的比重（恩格爾系數）為29.8%，比上年下降0.7個百分點；全國居民人均服務性消費支出增長14.4%，佔人均消費支出的比重為45.2%，比上年提高2.0個百分點。

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責任編輯：尹航

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