內地12月青年失業率為14.9% 新計法不包含在校生

內地去年12月全國城鎮調查失業率為5.1%，其中16至24歲青年失業率在停更5個月後重新公佈，為14.9%，但統計口徑剔除在校學生。

國家統計局公布，2023年全國城鎮調查失業率平均值為5.2%，比上年下降0.4個百分點。

12月份，全國城鎮調查失業率為5.1%。本地戶籍勞動力調查失業率為5.2%；外來戶籍勞動力調查失業率為4.7%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為4.3%。

不包含在校生的16—24歲、25—29歲、30—59歲勞動力調查失業率分別為14.9%、6.1%、3.9%。

值得關注的是，本次公布的失業率注明是「不包含在校生」，是官方自去年8月起暫停發布青年人失業率後，首次使用新的計算方法公布數據。

失業率年齡分組有兩調整

國統局局長康義表示，為更加準確完整反映青年就業失業狀況，從充分考慮國情的角度出發，對分年齡組失業率統計做了兩方面的調整，一是發布不包括在校學生的16—24歲勞動力失業率；二是增加發布不包括在校學生的25—29歲勞動力失業率。主要有以下兩個方面的考慮：

一方面是為了更精準監測青年就業失業情況。2023年各月平均，內地16—24歲城鎮人口中，在校學生佔比6成多，近6200萬人；非在校學生佔比3成多，約3400萬人。從國情看，在校學生的主要任務是學習，而不是兼職工作，如果把在校學生包含在分年齡組內，會把在校尋找兼職和畢業後尋找工作的青年混在一起，不能準確反映進入社會真正需要工作的青年人的就業失業情況。測算不包含在校學生的分年齡組失業率，有利於更準確反映進入社會的青年的就業失業情況，給予他們更加精準的就業服務，制定更加有效、有針對性的就業政策。

另一方面是為了更完整反映青年從學校畢業到穩定工作過程中的就業失業全貌。目前內地高等教育毛入學率近6成，多數青年24歲時剛畢業不久，尚處於擇業期，一些人未就業或就業不穩定，至29歲時絕大多數已度過擇業期，就業情況趨向穩定。因此當局增加測算發布25—29歲勞動力失業率。

關於發布方式，今後國統局將按月發布不包含在校學生的16—24歲、25—29歲、30—59歲勞動力失業率。

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責任編輯：易燕丹

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