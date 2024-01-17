▲ 內地人口按年減少208萬人 連續兩年負增長

2023年末，全國人口（包括31個省、自治區、直轄市和現役軍人的人口，不包括居住在31個省、自治區、直轄市的港澳台居民和外籍人員）140,967萬人，比上年末減少208萬人。

全年出生人口902萬人，人口出生率為6.39‰；死亡人口1,110萬人，人口死亡率為7.87‰；人口自然增長率為-1.48‰。

從性別構成看，男性人口72,032萬人，女性人口68,935萬人，總人口性別比為104.49（以女性為100）。

從年齡構成看，16—59歲的勞動年齡人口86,481萬人，佔全國人口的比重為61.3%；60歲及以上人口29,697萬人，佔全國人口的21.1%，其中65歲及以上人口21,676萬人，佔全國人口的15.4%。據此計算，16歲以下人口佔比2.2%。

從城鄉構成看，城鎮常住人口93,267萬人，比上年末增加1,196萬人；鄉村常住人口47,700萬人，減少1,404萬人；城鎮人口佔全國人口的比重（城鎮化率）為66.16%，比上年末提高0.94個百分點。

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責任編輯：尹航

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