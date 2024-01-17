  • 20°C
香港時間 : 2024117日 (週三) 18:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

布林肯：北京對台政策不符自身利益

國情動向 11:22 2024/01/17

分享：

分享：

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，北京近年採取的對台措施與其利益背道而馳，重申美國與全球各國都關注台海和平穩定、不改變現狀。

在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會的布林肯，周二（16日）接受CNBC訪問時談及兩岸問題，他表示，北京近年採取咄咄逼人的對台措施，實際上完全違背自身利益。美國與全球各國都關注台海狀況，多次向大陸和台灣明確表示，必須維護台海和平穩定，不單方面改變現狀，並以和平方式解決分歧。

布林肯指，「中國要自己決定要做什麼、不做什麼」，試圖透過經濟、軍事、外交施壓，孤立台灣，反而會增加外界對中國的反感。

對於北京批評他在台灣大選後，祝賀賴清德當選是向台獨勢力發出嚴重錯誤信號，並提出嚴正交涉，布林肯指他在大選前一日（1月12日），與中共中央對外聯絡部長劉建超會晤時，已清楚表達美方立場，重申美申長期以來奉行一個中國政策，這個政策不會改變，同時堅決維持現狀、維護和平與穩定。

在北京，外交部發言人強調，美方應認清台灣問題的高度敏感性，立即停止利用台灣問題干涉中國內政，停止向台獨勢力發出錯誤信號、停止損害中美關係及台海和平穩定。

布林肯台灣大選前夕晤劉建超 提及維護台海和平重要

國際社會回應台灣大選結果 拜登：美國不支持台獨

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

布林肯台灣大選前夕晤劉建超 提及維護台海和平重要
2024/01/13
布林肯台灣大選前夕晤劉建超 提及維護台海和平重要
國際社會回應台灣大選結果 拜登：美國不支持台獨
2024/01/14
國際社會回應台灣大選結果 拜登：美國不支持台獨
大選翌日美前國安顧問、前副國務卿訪台 晤政治領袖
2024/01/14
大選翌日美前國安顧問、前副國務卿訪台 晤政治領袖

你可能感興趣

布林肯台灣大選前夕晤劉建超 提及維護台海和平重要
11:24 2024/01/13
布林肯台灣大選前夕晤劉建超 提及維護台海和平重要
國際社會回應台灣大選結果 拜登：美國不支持台獨
14:43 2024/01/14
國際社會回應台灣大選結果 拜登：美國不支持台獨
大選翌日美前國安顧問、前副國務卿訪台 晤政治領袖
16:06 2024/01/14
大選翌日美前國安顧問、前副國務卿訪台 晤政治領袖
政治 內政 選舉 台獨 兩岸關係 中美關係 布林肯 美國 賴清德 民進黨

上一篇文章

李強轉抵愛爾蘭訪問 稱中愛合作發展前景廣闊

下一篇文章

美眾議院通過《不歧視台灣法案》 中方提嚴正交涉（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款