布林肯：北京對台政策不符自身利益

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，北京近年採取的對台措施與其利益背道而馳，重申美國與全球各國都關注台海和平穩定、不改變現狀。

在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會的布林肯，周二（16日）接受CNBC訪問時談及兩岸問題，他表示，北京近年採取咄咄逼人的對台措施，實際上完全違背自身利益。美國與全球各國都關注台海狀況，多次向大陸和台灣明確表示，必須維護台海和平穩定，不單方面改變現狀，並以和平方式解決分歧。

布林肯指，「中國要自己決定要做什麼、不做什麼」，試圖透過經濟、軍事、外交施壓，孤立台灣，反而會增加外界對中國的反感。

對於北京批評他在台灣大選後，祝賀賴清德當選是向台獨勢力發出嚴重錯誤信號，並提出嚴正交涉，布林肯指他在大選前一日（1月12日），與中共中央對外聯絡部長劉建超會晤時，已清楚表達美方立場，重申美申長期以來奉行一個中國政策，這個政策不會改變，同時堅決維持現狀、維護和平與穩定。

在北京，外交部發言人強調，美方應認清台灣問題的高度敏感性，立即停止利用台灣問題干涉中國內政，停止向台獨勢力發出錯誤信號、停止損害中美關係及台海和平穩定。

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責任編輯：易燕丹

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