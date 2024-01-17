▲ 國家統計局：國內有效需求仍不足 中央高度重視

國家統計局稱，國內大循環存在堵點，國內有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱、風險隱患依然較多；國際循環也面臨困難和挑戰。

有效需求不足是疫情沖擊後的階段性現象

國家統計局局長康義介紹，2023年，國內大循環的主體作用在增強。立足擴大內需這個戰略基點，釋放強大內需市場潛力，國內循環對經濟發展的帶動作用在明顯增強。2023年，中國社會消費品零售總額達47.1萬億元，固定資產投資規模50.3萬億元，內需對經濟增長的貢獻率達111.4%，比上年提高25.3個百分點。

國際循環的質量和水平進一步提升。面對外需收縮等不利影響，中國加力推動外貿穩規模、優結構，出口實現正增長。橫向比，要好於主要外向型經濟體，國際市場的份額保持總體穩定。2023年，貨物出口額比上年增長0.6%，一般貿易、民營企業進出口佔比都有所提高。同時，中國也在積極拓展國際經貿合作，高質量共建「一帶一路」，已成為140多個國家和地區的主要貿易伙伴，國際循環的范圍更廣、層次更深。2023年，中國對共建「一帶一路」國家進出口總額比上年增長2.8%。

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國內國際循環相互促進。內需擴大拉動進口，2023年，農產品進口額比上年增長5%，消費品增長1.2%，能源產品進口增長27.2%。同時，貨物出口額再創歷史新高。

另外，在談及12月CPI連續第三個月出現負增長時，康義提到，價格低位運行一定程度上反映有效需求不足等問題。有效需求不足是中國經歷三年疫情沖擊後，經濟逐步走向正常狀態中的階段性現象，短期內需求不足會導致價格下行。中央對於需求不足的問題高度重視，中央經濟工作會議在謀劃2024年經濟工作時明確強調，要著力擴大國內需求，推動消費從疫後恢復轉向持續擴大，並且明確指出一系列具體的工作方向。隨著中央經濟工作會議這些政策的出台和落實，有效需求不足的問題會得到逐步緩解，居民消費價格有望隨之企穩回升。預計2024年價格會溫和上漲。

康義說，在看到國內國際雙循環取得積極進展的同時，也要看到國內大循環還存在一些堵點，世界經濟持續低迷，全球產業鏈供應鏈深刻調整，國際循環也面臨一些困難和挑戰。展望2024年，當前外部環境依然複雜嚴峻，國內有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱、風險隱患依然較多，推動中國經濟進一步回升向好，還要克服一些困難和挑戰。

下一步，要統籌擴大內需和深化供給側結構性改革，統籌高質量發展和高水平安全，統籌推進深層次改革和高水平開放，打通制約經濟循環的關鍵堵點，推動國內國際雙循環相互促進。

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責任編輯：尹航

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