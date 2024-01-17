李強轉抵愛爾蘭訪問 稱中愛合作發展前景廣闊

國務院總理李強從瑞士達沃斯轉到愛爾蘭進行正式訪問，他表示，中愛發展理念相近，兩國合作發展前景廣闊。

李強周二（16日）晚乘包機抵達都柏林，愛爾蘭環境、氣候與通訊部長兼交通部長瑞安和中國駐愛爾蘭大使何向東等到機場迎接。

李強表示，中愛建交45周年來，堅持相互尊重、平等相待，兩國關係健康穩定發展，各領域合作取得豐碩成果。中愛的發展理念相近、利益契合，兩國關係與合作發展前景廣闊、潛力巨大。中方願同愛方一道，落實兩國元首達成的重要共識，推動中愛互惠戰略夥伴關係不斷取得新成果。

李強晤馮德萊恩 冀放寬對華出口限制

李強較早時在達沃斯與歐盟委員會主席馮德萊恩會面，他表示，中方始終把深化對歐關係作為外交優先方向，願同歐方一道，把中歐領導人會晤重要共識落到實處，本著相互理解、相互尊重的原則，堅持夥伴定位、對話合作、互利共贏、妥處分歧，進一步提升中歐關係的穩定性、建設性、互惠性、全球性，更好促進雙方和世界的繁榮發展。

李強又指，中方願進口更多適銷對路的歐盟產品，也希望歐盟放寬高技術產品對華出口限制，雙方相向而行，推動中歐貿易更平衡發展。同時希望歐方在經貿問題上做到公正、合規、透明，公平對待中國企業，審慎出台限制性經貿政策和使用貿易救濟措施。

新華社引述馮德萊恩表示，歐方不希望同中方脫鉤，願同中方加強對話溝通，在應對氣候變化、推動世界貿易組織改革等領域深化合作，增進人文交流，推動歐中關係進一步發展。

李強唔瑞士聯邦主席 中方將給瑞士單方面免簽

達沃斯論壇 | 李強：中國會越來越開放 歡迎瑞士企業赴華投資

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁