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在岸人民幣逼近7.2關近兩個月低 短期料仍有調整

經濟脈搏 18:05 2024/01/17

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人民幣在岸價（CNY）今日短暫逼近7.2關口，最低觸及7.1999，創近兩個月新低，但在7.2關口附近有大行釋放美元流動性，跌幅隨之收窄，收市報7.1966。離岸價（CNH）繼續走弱，跌穿7.22。

官方開出的中間價報7.1168，較上日下調34點，錄三連跌續，續創去年12月12日以來新低。中間價和路透預測偏離擴至逾800點，為去年11月中旬以來最大偏離水平。

交易員稱，市場不斷重估美聯儲今年的降息節奏，美指和美債收益率均獲得提振，而內地公布的經濟數據表現平平，市場信心不足令人民幣持續承壓，即便監管強力維穩；在美指重新轉弱之前，人民幣料仍有一定調整空間。

「人民幣還是有貶值壓力的，央媽能壓一下還得壓著點，」一中資行交易員稱。

三菱日聯銀行最新觀點指出，近期內地降息預期升溫，國債收益率繼續探底，中美負利差再次擴大，導致近期人民幣空頭壓力加重；由於國內宏觀指標尚未全部反轉，看多人民幣的市場參與者較少，隨著美聯儲開始降息，人民幣匯率均值可能在7.0關口上下波動。

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責任編輯：易燕丹

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