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分析：內地去年經濟平穩收官 但復甦仍不穩固

經濟脈搏 12:43 2024/01/17

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內地去年四季度GDP按年增5.2%，全年GDP增5.2%，高於年初設定的5%左右的目標。分析認為，2024年經濟運行將延續當前平穩態勢，但同時消費復甦相對偏弱，勞動力市場疲軟，復甦仍不穩固，更具支持性的財政和貨幣政策將有助恢復增長潛力。

高盛經濟研究認為，12月的經濟數據及新年假期旅遊收入和該機構1月初的高頻追踪數據，是近幾個月來經濟基本穩定連續增長勢頭的訊號。但各個行業的增長強弱分佈不均衡。

凱投宏觀指出內地經濟在四季度失去動力，原因是儘管按年增5.2%，但2022年四季度的基數較弱。雖然總體GDP數據不佳，但該數據與近期經濟增長勢頭略有改善是一致的，不過經濟復甦顯然仍不穩固。預計寬鬆政策會在短期內提振經濟，但不太可能阻止今年晚些時候經濟再次放緩。雖然政府實現了去年年初制定的GDP目標，但2024年實現同樣的增速將面臨更大挑戰。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威表示，從2023年的宏觀數據來看，中國經濟正經歷向新增長模式的轉變。隨著房地產行業投資下降，中國經濟更加依賴製造業和服務業。這種轉變需時完成。市場的關鍵問題是房地產行業的轉型何時結束。

另外，受通縮壓力影響，2023年中國名義GDP增速低於實際GDP增速，勞動力市場疲軟，這表明中國的增長可能低於其潛在增長率。更具支持性的財政和貨幣政策將有助恢復增長潛力。

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國家統計局：國內有效需求仍不足 中央高度重視

責任編輯：尹航

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