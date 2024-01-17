國安部：選舉改變不了兩岸格局 堅決反對台獨分裂行徑

國家安全部表示，台灣選舉結果改變不了兩岸關係的基本格局，若台獨分裂勢力和外部干涉勢力膽敢挑釁，國安機關將嚴格按照黨中央決策部署，予以迎頭痛擊。

國安部在微信公眾號發文稱，台灣兩項選舉結果出爐，結果顯示，民進黨並不能代表島內主流民意。這次選舉改變不了兩岸關系的基本格局和發展方向，阻擋不了祖國終將統一的大勢。

面對選舉後的台海局勢，國安機關將深入貫徹落實黨中央決策部署，服務中央對台工作大局，精準打擊遏制台獨分裂勢力，堅決反制外部勢力干涉台海問題，決不會坐視國家主權、安全、發展利益受損，決不會允許任何人任何勢力侵犯和分裂中國領土。

國安部批評，民進黨當局上台後，台灣情治部門極力充當台獨分裂勢力的「馬前卒」「急先鋒」，加緊對大陸進行情報滲透。在兩項選舉前，台灣情治部門再次充當台獨分裂勢力的打手，極力炒作「大陸介入台灣選舉」，大肆打壓參與兩岸交流的政治人物乃至普通民眾，勾連外部勢力製造選舉「奧步」，淪為台獨勢力黨同伐異、鏟除異己、阻礙兩岸交流的工具。

國家安全機關堅決反對台獨分裂行徑和外部勢力干涉、粉碎境外情治機關滲透破壞，將深入開展涉台反顛覆、反間諜、反分裂鬥爭，依法防範、制止和懲治敵對勢力的滲透、破壞、顛覆、分裂活動。

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責任編輯：易燕丹

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