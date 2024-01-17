兩岸去年往來約300萬人次 國台辦重申堅持和平統一方針

國台辦周三（17日）舉行今年首場新聞發布會，指去年兩岸往來約300萬人次，新一年將堅持和平統一方針，推動兩岸關系和平發展，促進兩岸各領域交流合作，不斷擴大兩岸人員往來。

國台辦指，去年人員往來和各領域交流快速回溫，兩岸往來約300萬人次，其中台灣同胞來大陸較上年增長7.4倍。大陸台企生產經營總體穩定，兩岸貿易保持高位運行。據海關總署統計，去年年兩岸貿易額為2678.36億美元。

另一方面，國台辦新聞發言人陳斌華提到，有關部門正依據《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）條款等，研究進一步採取中止ECFA早期收穫農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓等措施，民進黨當局不承認「九二共識」、破壞兩岸協商的政治基礎是有關問題難以解決的根本原因。

他指出，這次台灣兩項選舉結果顯示，民進黨代表不了台灣及全體台灣同胞，「下架民進黨」，反對台獨，要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要分離，是島內主流民意。這次選舉改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，也阻擋不了祖國終將統一的大勢。

「新的一年，我們將堅持『和平統一、一國兩制』方針，堅持『九二共識』、反對台獨」陳斌華說，將持續促進兩岸各領域交流合作，不斷擴大兩岸人員往來，深化兩岸融合發展。

對於網上的「武統」聲音和兩岸和平統一可能性喪失的質疑，陳斌華指，這反映了島內各界對民進黨可能加劇台海形勢緊張動蕩的擔憂，在一個中國原則基礎上，台灣任何政黨、團體同大陸的交往都不存在障礙。而民進黨頑固堅持台獨分裂立場，是兩岸交往的根本障礙。

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責任編輯：易燕丹

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