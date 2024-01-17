習思想充電寶走紅 充電同時「為思想賦能」

內地官媒推出《習近平談治國理政（1—4卷）》思想充電寶，可一邊為手機充電，一邊收聽習近平新時代中國特色社會主義思想的有關內容。

「習近平思想充電寶」的照片近日在網上熱傳，這款紅色的充電寶，印有「給手機充電，為思想賦能」的宣傳語。據悉，該產品由官媒《光明日報》推出，去年曾交付部分全國兩會代表使用。

據介紹，該融媒體產品通過新載體、新場景、新應用，將《光明日報》刊發的72位思想理論專家文章轉化為語音內容，深入解讀習近平新時代中國特色社會主義思想內容，讓廣大中共黨員幹部群眾「在聽原著中學原文，在悟原理中知原義」，「推動習近平新時代中國特色社會主義思想更加入耳入心」。

負責研發該融媒體產品的光明網副總編輯高賽稱，不同於傳統教材，《習近平談治國理政（1-4卷）》思想充電寶連通線上、線下，將虛擬節目與實體產品結合，相關學習資料同步在光明網以專題網頁形式推出，並在喜馬拉雅、蜻蜓FM、新浪微博等平台同步分發推送，擴大理論宣傳的覆蓋面和受眾影響力。

在線內容緊跟時政熱點不斷更新，用戶可隨時下載最新學習材料，從而實現線下溫故、線上知新。

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責任編輯：袁瑋婧