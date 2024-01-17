謝鋒：台海不穩中美難安 遏制台獨是最緊迫任務

駐美大使謝鋒表示，台灣問題至今仍然是中美關係中最重要、最敏感、最具爆炸性的問題，台海局勢不穩，中美關係難安，遏制「台獨」這個禍根亂源是最緊迫任務。

據中國駐美大使館官網消息，謝鋒周二（16日）晚在使館舉行的紀念中美建交45周年暨2024年新春招待會上致辭。

謝鋒表示，中美建交公報白紙黑字明確指出，美利堅合眾國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。在此範圍內，美國人民將同台灣人民保持文化、商務和其他非官方關係。

謝鋒又指，台灣問題至今仍然是中美關係中最重要、最敏感、最具爆炸性的問題，「台海局勢不穩，中美關係難安」。維護台海和平穩定最符合中美雙方利益，中美三個聯合公報是最重要「護欄」，遏制「台獨」這個禍根亂源是最緊迫任務。

謝鋒強調，無論台灣局勢怎樣變化，都不可能改變世界上只有一個中國、台灣是中國一部分的基本事實，不可能改變國際社會堅持一個中國原則的普遍共識。

談及中美關係，謝鋒說，中美關係又一次站在新的歷史起點上，既迎來難得機遇，也面臨複雜挑戰。要不忘初心，順應大勢，以歷史經驗為鑑、人類前途為懷、人民福祉為念，推動中美關係繼往開來再出發。

他稱，中美關係當務之急是跟進落實兩國元首三藩市會晤重要共識，讓「三藩市願景」 照進現實。要吸取歷史教訓，「警惕冷戰的鐵幕再次落下、麥卡錫主義的幽靈復活、奧本海默的悲劇重演」，反對將國家安全誇大化、經貿科技政治化、人文交流妖魔化、相互依存武器化。

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責任編輯：袁瑋婧