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清華畢業生80%都出國？校方急闢謠：數據不實

社會熱點 17:12 2024/01/17

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網傳清華大學8成畢業生離開校園後都選擇出國，引發輿論熱議，校方緊急出面闢謠，亮出統計數據證明，畢業生出國深造比例僅有8%。

清華大學召開就業工作會，公佈該校應屆畢業生去向，數據顯示，清華2023年本科畢業生3200多人，研究生畢業生5200多人，總體出國深造比例為8%。其中，本科生出國深造比例為15.6%，境內深造比例為65.2% ；碩士生出國深造比例為5.9%，境內深造比例為6.9%。

此外，根據清華校友總會「清華人」小程序註冊信息，近20年出國留學的校友完成學業後，大部分已歸國工作。

至於清華畢業生都去了哪些行業？校方指，本屆畢業生在關乎國計民生的重要領域重點單位就業比例為83%。簽約的主要單位覆蓋國防科技、製造業和能源業、信息通訊和互聯網、公共管理與服務、高等院校及科研院所等多個重要行業領域。過去十多年，清華畢業生在國內重要領域重點單位，就業比例均在80%以上。

在畢業生就業的公司中，國企前兩位是中國航天科技集團、國家電網公司，民企前兩位是華為公司、比亞迪公司。

《澎湃新聞》引述中國教育發展戰略學會學術委員會委員陳志文的文章指，疫情結束後，中國赴美留學人數繼續下滑0.2%，印度赴美則大幅增長35%。

「考慮到2023年數據可以忽略疫情對留學的影響，我們基本可以確定，2024年，中國將徹底讓出美國第一留學生源國地位，印度實現對中國的超越。」陳志文指出，除了新一代年輕人留學意願在快速下降，美國帶領西方發達國家圍堵中國，也是其中一個影響畢業生出國的因素。

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應屆生就業率低？ 清華：超7成應屆生已獲錄取意向或簽約

責任編輯：易燕丹

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