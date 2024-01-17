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李強晤愛爾蘭總理 中方給予愛方單方面免簽

國情動向 22:04 2024/01/17

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今日（17日）上午，國務院總理李強在都柏林國賓館同愛爾蘭總理瓦拉德卡舉行會談，表示中方將給予愛爾蘭單方面免簽待遇。

李強指出，中方願同愛方堅持互尊互信，努力求同存異、求同化異，加深相互理解，在重大問題上相互支持。雙方要堅持互惠互利，始終將彼此看作重要合作夥伴和發展機遇，持續擴大貿易規模，加強在綠色低碳發展、可持續農業、金融等領域合作，拓展數字經濟、生物醫藥、人工智能等創新合作，把合作的蛋糕越做越大。為便利兩國人員往來，中方將給予愛爾蘭單方面免簽待遇。

希望愛方為中國企業提供開放、公正、非歧視的營商環境。中方願同愛方加強在聯合國等多邊框架內的協調合作，踐行真正的多邊主義，共同應對全球性挑戰，推動構建人類命運共同體。希望愛爾蘭為推動中歐關係健康穩定發展發揮更大作用。

瓦拉德卡表示，中國是愛爾蘭的重要合作夥伴，兩國始終堅持相互尊重、相互信任。愛方讚賞中國經濟社會發展取得的巨大成就，一貫恪守一個中國原則，希望中國早日實現和平統一。愛方願同中方擴大雙向投資，加強農食、創新、綠色發展等領域合作，深化教育、文化等人文交流。愛方願積極考慮為中國公民訪愛提供更多便利，歡迎更多中國企業來愛投資興業。愛方支持進一步深化歐中合作。

李強轉抵愛爾蘭訪問 稱中愛合作發展前景廣闊

李強唔瑞士聯邦主席 中方將給瑞士單方面免簽

責任編輯：袁瑋婧

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