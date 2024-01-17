拼旅遊內捲？張家界景點推出「趕屍」表演引爭議

哈爾濱爆紅帶動旅遊熱潮，「爾濱」效應下，多地文旅部門紛紛下場，發力宣傳。不過，湖南張家界國家森林公園昨日推出「湘西趕屍」舞視頻，但因反應不佳急忙下架。

內媒紅星新聞報道，一張網傳截圖引發熱議，張家界國家森林公園官方帳號發布一則視頻，多人穿著「湘西趕屍」的服飾，有人還做出僵屍的動作前行跳動。配文稱：「你們要的局長趕SHI來了！誰先找到彭振華局長，魅力湘西帥哥任你挑。」文中提到的局長是張家界市武陵源區文化旅遊廣電體育局長彭振華。

這則動態發出後，因為輿論反應不佳，隨即被下架。有網民認為：「是挺搞笑的，就是有點離譜。」也有人笑稱：「旅遊可以接地氣，但不能接地府。」

張家界國家森林公園管理局一名負責相關宣傳的工作人員回應稱，網上熱傳的「趕屍」影片確實是張家界國家森林公園發布的，之前的文案也有提到彭局長，但是後面考慮到彭局長並未出鏡拍攝，且在網絡上引發了輿情，所以已將影片刪除。

彭振華隨後受訪否認自己出鏡表演「趕屍」，並表示以後會採取其他更有創意的形式去拍攝影片。

淄博、哈爾濱旅遊火爆出圈後，各地文旅局長「內捲」宣傳，彭振華表示，各地文旅局局長的出圈帶來的不是壓力，而是動力，「酒香也怕巷子深，張家界國家森林公園確實很漂亮，但如果我們不把它推薦出去的話，大家也不知道。」

此前的1月15日，彭振華和張家界魅力湘西的演員一起變身當地土家族勇士「茅古斯」，跳起了時下流行的「科目三」吸引遊客。

極目新聞報道稱，當日天氣寒冷，進入景區的遊客們都穿著厚厚的棉衣，卻看到彭振華和演員們伴隨著音樂一起跳「科目三」。

「為張家界招攬客人，太拚了吧！」現場圍觀的遊客一邊用手機記錄，一邊感慨。

責任編輯：蒯宇澄

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