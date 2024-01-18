  • 22°C
香港時間 : 2024118日 (週四) 17:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

王文濤：實施好穩外貿政策 適時推出新政策

國情動向 10:53 2024/01/18

分享：

分享：

王文濤：實施好穩外貿政策 適時推出新政策

商務部長王文濤表示，在國際需求和貿易壁壘等方面影響下，中國外貿發展面臨的外部環境更趨複雜嚴峻。下一步將實施好已出台的穩外貿政策，適時推動出台新政策。

王文濤：有能力、有信心推動貿易強國建設

談及貿易強國建設面臨的不利因素，王文濤稱，各種「黑天鵝」「灰犀牛」事件不斷增多，外貿發展面臨的外部環境更趨複雜嚴峻。

  • 國際需求：世界經濟依然低迷，IMF預測2024年全球經濟增速將降至2.9%，低於2023年的3%，也低於疫情前20年3.8%的平均水平。聯合國貿發會議認為，2024年全球貿易仍「高度不確定且總體悲觀」。
  • 貿易壁壘：近年來，經濟全球化遭遇逆流，保護主義、單邊主義抬頭。貿易壁壘明顯增多。反傾銷、反補貼、保障措施等傳統壁壘有增無減，綠色等新型壁壘層出不窮。
  • 國際競爭：中國競爭優勢逐步從要素成本優勢向營商環境、自主創新、產業配套等綜合優勢轉變。當前，周邊國家以各項優惠政策吸引企業投資，發達經濟體也積極吸引產業回流，跨國公司推進「中國+1」「中國+N」布局，這些都給外貿發展帶來新挑戰。
  • 地緣沖突：外溢風險顯著上升，影響全球貿易供應鏈穩定暢通。
  • 氣候變化、自然災害頻發，也增大外貿發展環境的不確定性。

他說，綜合來看，中國外貿發展面臨的困難挑戰不容忽視，但有利條件強於不利因素，預計2023年中國仍將保持貨物貿易第一大國地位，我們有能力、有底氣、有信心在更高水平上推動貿易強國建設邁出新步伐。

下一步，商務部將升級貨物貿易。進一步釋放政策紅利，實施好已出台的穩外貿政策，根據形勢變化提前研究儲備，適時推動出台新政策，發揮政策「組合拳」最大效用。

分析：內地去年經濟平穩收官 但復甦仍不穩固

國家統計局：國內有效需求仍不足 中央高度重視

同時，積極主動擴大進口，拓展多元進口渠道，擴大優質消費品、先進技術、重要設備、關鍵零部件進口，增加能源資源產品和國內緊缺農產品進口，讓中國大市場成為世界共享的大市場。做好企業服務保障，切實幫助外貿企業解決困難和問題。

另外，外資企業進出口是外貿的重要組成部分，商務部將持續打造「投資中國」品牌，吸引更多外資投向「中國製造」「中國服務」。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
汽車 新能源 宏觀分析 地緣政治 大行報告 中國市場 可持續發展 科技產品 財政政策 科技戰

上一篇文章

天舟七號與太空站完成交會對接 為太空人送上「年貨」

下一篇文章

中菲舉行南海問題會議 同意繼續協商管控涉海矛盾分歧
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款