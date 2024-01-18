王文濤：實施好穩外貿政策 適時推出新政策

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商務部長王文濤表示，在國際需求和貿易壁壘等方面影響下，中國外貿發展面臨的外部環境更趨複雜嚴峻。下一步將實施好已出台的穩外貿政策，適時推動出台新政策。
王文濤：有能力、有信心推動貿易強國建設
談及貿易強國建設面臨的不利因素，王文濤稱，各種「黑天鵝」「灰犀牛」事件不斷增多，外貿發展面臨的外部環境更趨複雜嚴峻。
他說，綜合來看，中國外貿發展面臨的困難挑戰不容忽視，但有利條件強於不利因素，預計2023年中國仍將保持貨物貿易第一大國地位，我們有能力、有底氣、有信心在更高水平上推動貿易強國建設邁出新步伐。
下一步，商務部將升級貨物貿易。進一步釋放政策紅利，實施好已出台的穩外貿政策，根據形勢變化提前研究儲備，適時推動出台新政策，發揮政策「組合拳」最大效用。
同時，積極主動擴大進口，拓展多元進口渠道，擴大優質消費品、先進技術、重要設備、關鍵零部件進口，增加能源資源產品和國內緊缺農產品進口，讓中國大市場成為世界共享的大市場。做好企業服務保障，切實幫助外貿企業解決困難和問題。
另外，外資企業進出口是外貿的重要組成部分，商務部將持續打造「投資中國」品牌，吸引更多外資投向「中國製造」「中國服務」。
責任編輯：尹航