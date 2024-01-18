天舟七號與太空站完成交會對接 為太空人送上「年貨」

天舟七號貨運飛船與中國太空站組合體完成交會對接，神舟十七號太空人乘組將開展貨物轉運等工作，收取龍年春節的「年貨」。

搭載天舟七號貨運飛船的長征七號遙八運載火箭，昨晚10時27分在海南文昌航天發射場點火發射。飛行大約10分鐘後，飛船與火箭成功分離並進入預定軌道，之後飛船太陽能帆板順利展開，發射取得圓滿成功。

中國載人航天工程辦公室指，天舟七號今日凌晨1時46分，成功對接於中國太空站天和核心艙後向端口，飛船將轉入組合體飛行段。神舟十七號太空人乘組之後會進入天舟七號，按計劃開展貨物轉運等相關工作。

天舟七號是中國太空站進入應用與發展階段以來的第二艘貨運飛船，這次攜帶的貨物達260多件，運輸物資總重約5.6噸，除了生活物資、平台設備、推進劑和科學載荷，還運載龍年春節年貨、近90公斤新鮮水果，可以滿足神舟十七號及後續神舟十八號兩個乘組的需求。

另外，這次太空「快遞」一改常規6.5小時快速交會對接方案，採用3小時快速交會對接方案，進一步壓縮對接時間。

中國已先後採用兩天、6.5小時、2小時和3小時交會對接方案，為何本次任務採用3小時的模式？專家表示，2小時方案是目前最快的交會對接模式，但對各方面保障條件要求較高，6.5小時方案則更可靠。而3小時方案是集成2小時方案的「快」和6.5小時的「可靠」等優勢。經專家評估，這種模式有望代替6.5小時方案，成為新的交會對接基本模式。

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責任編輯：易燕丹