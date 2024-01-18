▲ 內地就業 | 「見工輔導」熱度高 付費2000元諮詢一個鐘

內地青年失業率高企，去年12月，16至24歲青年失業率達14.9%。在嚴峻的就業形勢下，不少人選擇付費找「見工輔導」，以此獲得技巧和經驗，增大找到心儀工作的機率。

李琳了解到面試會有一面、二面、終面、HR面等很多輪次，花了近2000元（人民幣，下同）進行了10次面試輔導，找到北京一間互聯網公司的工作。她說，「時間寶貴，不想因為一些基礎錯誤錯過機會，所以才付費購買面試輔導快速提升。」

李琳說，她購買的輔導主要是模擬面試，「對方會根據簡歷和想要面試的崗位進行模擬面試，會問到很多跟崗位專業性密切相關的問題，並根據我的回答來提供優化建議」。

內地12月青年失業率為14.9% 新計法不包含在校生

在她看來，面試輔導效果不錯，「能看出對方較有經驗，對崗位有清晰認識，也清楚面試官關注的重點，還根據我的情況定制了很多答題思路和模板。」李琳說，這些思路和模板在後續面試中確實發揮了作用，也提前讓她熟悉了面試場景，鍛煉了自己的表達能力，真正面試時就不緊張了。

她發現，一些社交平台和交易平台上有不少這類服務，「直接搜索崗位名稱加上面試輔導關鍵詞就可以找到，比如運營崗位的面試輔導、市場崗位的面試輔導，還可以加上公司名稱精準搜索」。

網絡平台上顯示，一些個人或求職機構打出「資深HR」「過來人」付費輔導的口號，動輒幾百元、幾千元甚至上萬元的收費，效果卻不盡相同。

清華畢業生80%都出國？校方急闢謠：數據不實

陸元花了2000元諮詢一小時。他說，自己面試很多次都沒通過，這一次遇到比較好的公司，不想再錯過機會。於是他選擇購買一家機構的輔導服務。

不過，「所謂的模擬面試也只是常規面試提問，這些問題甚至都可以在社交平台上搜索到，只是要費一些時間。」陸元覺得，這一小時的輔導，對他的幫助並不大。

在陸元網上發布的帖子下面，有人說，自己花了3200元進行了45分鐘輔導，仍未通過面試。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道