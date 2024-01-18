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內地去年出入境人員逾4.2億人次 按年急增2.7倍

社會熱點 11:47 2024/01/18

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內地去年出入境人次倍增。國家移民管理局公布，全年累計查驗出入境人員4.24億人次，按年急升約2.7倍。其中，內地居民2.06億人次、港澳台居民1.83億人次、外國人3547.8萬人次，按年分別升近2.2倍、2.9倍及6.9倍。

國家移民管理局發言人張寧表示，去年內地與港澳間往來人數穩步回升，內地赴港澳以旅遊人員為主，同時呈現出目的多樣化、人群多元化趨勢，人才、技術等要素高效便捷流動，為內地和港澳經濟快速復蘇注入活力動能。

她説，隨著口岸快捷通關，港車北上、澳車北上等政策的落地實施，從廣東省口岸入境的港澳居民人數明顯增多，佔入境總人數的九成以上，充分體現粵港澳大灣區及前海深港合作區、橫琴粵澳深度合作區等國家重大戰略的加速發展。

在兩岸人員往來方面，台胞來大陸人數快速恢復，較2022年上漲7.4倍。當局將持續創新出入境管理服務，促進港澳更好融入國家發展大局，助力兩岸各領域融合發展。

另外，國家移民管理局上周推出5項措施，方便外籍人員到中國經商、學習、旅遊。張寧指，新措施推出後，當局已細化任務分工，指導各級結合實際情況，細化制定實施方案，逐項明確具體任務和要求，確保各項政策措施落地見效。同時指導各級進一步加強對外宣介政策解釋，重點面向在華外籍人員涉外企業單位，以釋放政策紅利。

她表示，當局會加強對政策實施的跟蹤分析，及時發現並協調解決實施中遇到的困難和問題，確保中外企業有實在的獲得感。未來亦將適時對政策落實情況進行總結評估，不斷提升外國人在華來華服務管理的工作質效。

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兩岸去年往來約300萬人次 國台辦重申堅持和平統一方針

責任編輯：易燕丹

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