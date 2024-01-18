賴清德大選中勝出 引中菲新一輪外交「駡戰」

菲律賓國防部長指責中國外交部在新聞發布會上侮辱菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.），外交部發言人毛寧回應指，中方表明嚴正立場是完全正當和必要的。

*新增中國外交部回應

菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）日前祝賀賴清德當選台灣下一任領導人，引發北京強烈不滿及抗議，外交部召見菲大使提出嚴正交涉，發言人毛寧還建議小馬可斯「多讀讀書」了解台灣問題的來龍去脈，從而得出正確結論。

菲律賓防長特奧多羅在一份聲明中批評，中國外交部發言人發表如此低級和下流的言論，令人感到不幸。其言論不僅侮辱小馬可斯和菲律賓，也貶低了她自己、她所代表的外交部和政黨。他表示，不應該為毛寧的言論驚訝，指對方慣性發表「經國家批准的宣傳和虛假資訊」。

毛寧今日在外交部記者會上表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，菲方言論嚴重違反一個中國原則和中菲建交公報，嚴重違背菲方對中方所做的政治承諾，粗暴干涉中國內政。中方表明嚴正立場是完全正當和必要的，一個中國原則是紅線也是底線，任何人在台灣問題上挑釁，中方都絕不接受，必將堅決回擊。

「我們敦促菲方切實遵守中菲建交公報精神，恪守一個中國原則，停止在涉台問題上的錯誤言行。」毛寧稱。

小馬可斯祝賴清德勝選 中方召見菲大使提嚴正交涉（第二版）

英日等國祝賀賴清德當選 中使館表堅決反對：屬干涉內政

責任編輯：易燕丹

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