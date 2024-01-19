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中美金融工作小組在北京舉行會談（更新版）

國情動向 11:15 2024/01/19

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中美金融工作小組在北京舉行會談，討論中美之間有關金融穩定和資本市場的問題，以加深去年恢復的接觸。這是自去年9月美國財長耶倫（Janet Yellen）首次訪華後成立以來，該小組第二度舉行會議。

美國財政部官員稱，今次會議是新成立的金融工作組在中國舉行的首次面對面會議，會議將於今日結束。

《彭博社》和《金融時報》早前報道，中美金融工作小組將於18日至19日在北京舉行會議，將討論金融穩定、跨境數據規管、資本市場、打擊資助恐怖主義以及對國際貨幣基金組織政策的看法等一系列議題。美國財政部消息人士表示，這次會議突顯拜登政府以及耶倫，對於建立彈性美中溝通渠道的承諾。

報道指，中方團隊由人行副行長宣昌能率領，美方將由財政部負責國際金融事務的助理部長內曼（Brent Neiman）率團到北京，同行的包括金融犯罪執法部門主管加奇（Andrea Gacki），他將會先到香港，與金融機構就非法融資和合規問題進行磋商。

中美金融工作組舉行首次會議 討論貨幣和金融穩定等議題

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責任編輯：易燕丹

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