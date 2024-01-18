澳駐美大使陸克文：籲中方重新強調市場經濟企業效益

澳洲駐美國大使陸克文（Kevin Rudd）指出，中國當局須減少對意識形態的強調，並重新強調市場經濟中正常的企業效益問題，才能從根本上恢復民營企業信心。

會講流利中文的「中國通」、曾任澳洲總理的陸克文，周三（17日）在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF）時說，信心、地緣政治和貿易，是中國經濟當前面臨的主要挑戰。

他認為，消費者信心是中國經濟長期發展的保障，但中國消費者經歷了冠病疫情、房地產市場和資本市場的低迷後，很受打擊。而且，和消費者信心同樣重要的民營企業信心，也在過去幾年受到「國進民退」影響非常大。

陸克文說，要從根本上恢復商業信心，中國當局須減少強調（De-emphasize）意識形態，重新強調（Re-emphasize）市場經濟中正常的企業效益激勵問題。

中國在2021年對民營資本主要投資的科技平台和教育行業進行了整頓，並收緊了房地產業的借貸。有觀點認為，這一波監管衝擊了民營企業的營商環境。

去年以來，中國官方出台了系列政策支持民營經濟發展，但民間投資仍未見起色。國統局公布的最新數據顯示，去年全年民間投資按年下降0.4%；扣除房地產開發投資，民間投資增長9.2%。

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責任編輯：袁瑋婧