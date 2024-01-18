發改委：將多出台有助穩增長政策 審慎出台抑制性舉措

日前中央經濟工作會議提出，要增強宏觀政策取向一致性。國家發改委表示，下一步將全面穩慎評估政策效應，多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策，審慎出台收縮性、抑制性舉措。

國家發改委副秘書長、國民經濟綜合司司長袁達今日在記者會上表示，開展宏觀政策取向一致性評估是宏觀調控的重要創新，是加強政策統籌協調的重要手段。

他表示，發改委下一步將健全完善評估機制。在總結近兩年宏觀政策取向一致性評估工作基礎上，提出進一步強化評估的要求，明確評估范圍，完善評估流程，科學精準評估包括非經濟性政策在內的政策影響，更好服務高質量發展大局。

中美金融工作小組據報本周在北京舉行會談

同時，全面穩慎評估政策效應。從嚴從細把關各項政策對經濟總量和結構、供給和需求、行業和區域、就業和預期等的影響，多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策，審慎出台收縮性、抑制性舉措。全面精准分析系列政策的疊加效應，進一步強化政策協調和工作協同，切實防范「合成謬誤」。

此外，強化政策實施過程中的一致性。推動相關部門科學研判形勢變化，抓好政策出台窗口期；切實強化預期管理，充分徵求意見建議，合理設置政策過渡期，確保各項工作充分銜接、有序推進；加強政策實施過程中潛在風險的分析研判，防止層層加碼、「一刀切」等問題，促進政策最終效果符合黨中央決策意圖。

他表示，國家發改委還將持續強化經濟形勢分析，加強經濟監測預測預警和政策預研儲備，打好宏觀政策組合拳，進一步提升宏觀調控前瞻性、科學性、有效性，不斷鞏固和增強經濟回升向好態勢。

內地稍早前發布《網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》引發遊戲股爆跌，之後，發布意見稿的機構表示，將對各方提出的關切和意見認真研究，並修改完善。

王文濤：實施好穩外貿政策 適時推出新政策

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道