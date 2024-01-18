發改委談擴內需：將改善居民收入預期 

官方稍早前指，國內有效需求不足，中央高度重視。在今日的記者會上，國家發改委表示，將進一步釋放消費潛力，擴大有效益的投資。要下大力氣改善居民收入預期、提高消費能力、增強消費意願。

促進居民多渠道增收 確保重點群體就業穩定

國家發改委副秘書長、國民經濟綜合司司長袁達表示，今年工作重點一方面是激發有潛能的消費，要下大力氣改善居民收入預期、提高消費能力、增強消費意願，另一方面是擴大有效益的投資，要拓展有效投資空間，持續優化投資環境，切實提高投資綜合效益。

在激發有潛能的消費方面，要促進居民多渠道增收。更加突出就業優先導向，確保重點群體就業穩定，積極拓寬居民增收渠道，擴大中等收入群體規模，強化農民增收舉措。

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要創新商品和服務供給。大力發展數字消費、綠色消費、健康消費，積極培育智能家居、文娛旅游、體育賽事、國貨「潮品」等新的消費增長點，促進新能源汽車、電子產品等大宗消費，同時以提高技術、能耗、排放等標準為牽引，推動消費品以舊換新。

要提高商品和服務消費質量。持續推動開展家用電器、兒童用品、紡織服裝以及新興消費品等產品質量分級，加強文旅、體育、養老家政等服務消費領域標準研制，提升文化、旅游、體育等消費基礎設施，改善消費軟環境，讓群眾放心、安心、舒心消費。

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大力激發民間投資活力

在擴大有效益的投資方面，要發揮好政府投資帶動放大效應。政府投資更多投向打基礎、利長遠、固根本的能力建設項目，今年將加大對關鍵核心技術與攻關、新型基礎設施、節能減排降碳的支持力度，加快培育發展新動能。

要大力激發民間投資活力。完善投融資機制，實施好政府和社會資本合作新機制，全面梳理適宜民間資本參與的項目清單，依托投資項目在線審批監管平台進行項目推介，支持社會資本參與新型基礎設施等領域建設。在市場准入、要素獲取、公平執法、權益保護等方面，進一步打通制約民間投資的堵點、難點、痛點。

要推動降低投融資成本。健全市場化利率形成、調控和傳導機制，促進社會綜合融資成本穩中有降，引導金融機構積極支持民間投資項目，鼓勵發展創業投資、股權投資。落實落細小微企業稅費優惠政策。有效降低全社會物流成本。

此外，持續加強投資項目服務和要素保障。強化部門之間、中央與地方之間協同配合，支持重點項目加快前期工作進度，加強項目資金、用地（用海）、環評等要素保障，加快項目審批手續，推動項目加快建設、形成實物工作量。

責任編輯：尹航

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