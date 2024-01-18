  • 22°C
香港時間 : 2024118日 (週四) 17:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

發改委談擴內需：將改善居民收入預期 

經濟脈搏 16:26 2024/01/18

分享：

分享：

官方稍早前指，國內有效需求不足，中央高度重視。在今日的記者會上，國家發改委表示，將進一步釋放消費潛力，擴大有效益的投資。要下大力氣改善居民收入預期、提高消費能力、增強消費意願。

促進居民多渠道增收 確保重點群體就業穩定

國家發改委副秘書長、國民經濟綜合司司長袁達表示，今年工作重點一方面是激發有潛能的消費，要下大力氣改善居民收入預期、提高消費能力、增強消費意願，另一方面是擴大有效益的投資，要拓展有效投資空間，持續優化投資環境，切實提高投資綜合效益。

在激發有潛能的消費方面，要促進居民多渠道增收。更加突出就業優先導向，確保重點群體就業穩定，積極拓寬居民增收渠道，擴大中等收入群體規模，強化農民增收舉措。

內地就業 | 「見工輔導」熱度高 付費2000元諮詢一個鐘

要創新商品和服務供給。大力發展數字消費、綠色消費、健康消費，積極培育智能家居、文娛旅游、體育賽事、國貨「潮品」等新的消費增長點，促進新能源汽車、電子產品等大宗消費，同時以提高技術、能耗、排放等標準為牽引，推動消費品以舊換新。

要提高商品和服務消費質量。持續推動開展家用電器、兒童用品、紡織服裝以及新興消費品等產品質量分級，加強文旅、體育、養老家政等服務消費領域標準研制，提升文化、旅游、體育等消費基礎設施，改善消費軟環境，讓群眾放心、安心、舒心消費。

發改委：將多出台有助穩增長政策 審慎出台抑制性舉措

大力激發民間投資活力

在擴大有效益的投資方面，要發揮好政府投資帶動放大效應。政府投資更多投向打基礎、利長遠、固根本的能力建設項目，今年將加大對關鍵核心技術與攻關、新型基礎設施、節能減排降碳的支持力度，加快培育發展新動能。

要大力激發民間投資活力。完善投融資機制，實施好政府和社會資本合作新機制，全面梳理適宜民間資本參與的項目清單，依托投資項目在線審批監管平台進行項目推介，支持社會資本參與新型基礎設施等領域建設。在市場准入、要素獲取、公平執法、權益保護等方面，進一步打通制約民間投資的堵點、難點、痛點。

要推動降低投融資成本。健全市場化利率形成、調控和傳導機制，促進社會綜合融資成本穩中有降，引導金融機構積極支持民間投資項目，鼓勵發展創業投資、股權投資。落實落細小微企業稅費優惠政策。有效降低全社會物流成本。

此外，持續加強投資項目服務和要素保障。強化部門之間、中央與地方之間協同配合，支持重點項目加快前期工作進度，加強項目資金、用地（用海）、環評等要素保障，加快項目審批手續，推動項目加快建設、形成實物工作量。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
中國市場 貨幣政策 財政政策 市場拓展 就業 家居 新能源 節能減排 商品 經濟

下一篇文章

發改委：將多出台有助穩增長政策 審慎出台抑制性舉措
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款