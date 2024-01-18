中國體彩開出罕見「55555」5億獎池清零引黑幕質疑

中國體彩1月17日最新開獎結果出爐，其中「排列3」和「排列5」均出現罕見的「連5」組合，後者的一等獎還出現井噴，逾5億元（人民幣，下同）獎池被清零，引發網民質疑是否存在黑幕。

據中國體彩官網，最新一期體彩排列3的開獎號碼為「555」，排列5的開獎號碼為「55555」。排列5的一等獎中獎注數高達5966注，每注獎金為84034元，應派獎金合計約5.01億元。該期開獎公告稱：「0.00元獎金滾入下期獎池」，意味着獎池被清零。

據了解，購買排列5時，購買者從00000至99999的數字中，選取1個5位數為投注號碼進行投注。排列5設1個獎級，為固定獎。獎金分配為一等獎：單注固定獎金10萬元。

這次是排列5的獎池繼1月7日後再次被清零。此外，《中新經緯》查閱排列5歷史開獎信息發現，此次中獎注數和開獎金額是有歷史記錄以來最多。2023年，最高中獎注數為985，派發獎金合計約為9133.90萬元。

不少網友質疑開獎號碼太過特殊，是否存在內幕。對此，中國體彩客服回應稱，排列5遊戲開獎號碼是隨機出現，出現「連五」的情況也符合遊戲規則，不存在人為操控或者設備程序故障的情況。此前也出現過連號的情況。

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責任編輯：易燕丹