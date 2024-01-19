▲ 廣東知名汽車經銷商傳倒閉 銀行深夜拖車抵債

近日，汽車銷售顧問從業者微信群內盛傳百強汽車經銷商--廣東永奧集團瀕臨破產、旗下多家汽車品牌門店停業的事件，東莞市南城街道、寮步鎮已組成調查組，依法依規採取了資產保全等措施，積極保護相關人員合法權益。

針對員工工資拖欠，政府調查組已派員進駐永奧登記人員信息，搜查相關證據；針對車輛交付困難，調查組已就該公司旗下4S店車輛交付情況進行調查登記，依法優先保障已全款購車車主的合法權益。

據該公司相關負責人透露，因經營不善、風險把控不嚴引發的有關問題，永奧集團已報請政府有關部門介入處理。接下來，將動用各種資源，全力為客戶及員工解決問題。

內媒報道，在永奧投資關聯的AITO授權用戶中心·東莞寮步汽車城，已沒有工作人員，多名維權車主在外徘徊。在廣汽埃安寮步國際汽車城體驗中心，亦有許多等待交車的車主、被拖欠半年工資的銷售、銀行工作人員等待。

報道指，1月17日晚間，多台拖車出現在東莞寮步汽車城門口，多名汽車銷售顧問稱車輛都抵押給相關銀行，相關銀行派拖車來把商品車拖走做財產保全。

企查查公開消息顯示，永奧投資於1997年注冊成立，注冊資金2億元，是一家集汽車銷售、維修服務、備件供應等於一體的4S現代化汽車貿易集團公司。目前在廣東深圳、東莞、珠海，湖北襄陽，山東濟寧等地共擁有四十多家知名品牌的4S汽車專營店等。

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最近半年內，永奧投資陸續通過股權質押其關聯的6家子公司，單次出質股權數額均為1000萬元，業務范圍涉及汽車銷售、汽車零配件批發等。

與此同時，自2023年4月開始，相關部門的線上咨詢平台陸續有勞動者反映永奧投資多家子公司拖欠工資的問題。

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責任編輯：尹航

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