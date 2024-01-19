  • 21°C
香港時間 : 2024119日 (週五) 18:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【神州快訊】2023浙商年度主題大會杭州召開

特約 11:00 2024/01/19

分享：

分享：

大會現場

1月17日，2023浙商年度主題大會在浙江省杭州市舉行。本次大會由浙商總會主辦，全球浙商代表等逾600人共話新時代浙商新發展。大會上，浙江省副省長柯吉欣宣讀浙江省省長王浩批示，充分肯定過去一年以來廣大浙商對浙江經濟社會發展作出的貢獻。

金融助力浙商高質量發展

本次大會以「大潮之上」為主題。浙商總會顧問鄭宇民圍繞浙商的「破與立」分享看法；香港中文大學(深圳)前海國際事務研究院院長鄭永年圍繞「在國際國內新格局下如何讓企業家有所作為」發表主旨演講。

《2023浙商年度投資樣本》《2023浙商年度國際化樣本》《2023浙商年度創新樣本》也正式發布，展現近年來浙商在全球投資、發展等創新舉措。在現場，浙商銀行黨委書記、董事長陸建強，財通證券黨委書記、董事長章啟誠，建設銀行浙江省分行黨委委員、副行長關雁翎共同啟動了《金融助力浙商高質量發展十大舉措》。

會上，浙江省工商聯發布2023年度浙江省「萬家民營企業評營商環境調查結果」，其中，中小微企業佔比超過95%，涵蓋機械製造、紡織服裝、軟件服務等25個行業，95%的樣本企業對發展前景持樂觀態度。大會還為8家浙商海外驛站舉行授牌儀式，浙江省工商聯攜手浙商總會以「一帶一路」共建國家和地區為建設重點，創新打造「浙商海外驛站」。至此，浙商海外驛站總共達到66家。

金融助力浙商高質量發展儀式

浙持續優化提升營商環境

浙江省委常委、統戰部部長王文序在大會上表示，浙商是浙江最寶貴的資源，是浙江最珍貴的金字招牌。浙商總會要團結帶領廣大浙商，爭做愛國敬業的典範、守法經營的典範、創新創業的典範、回報社會的典範。她強調，浙江省委、省政府將始終秉承安商親商富商理念，大力實施營商環境優化提升「一號改革工程」，構建「增值式」政務服務體系，真正為廣大浙商安心創業、全力幹事、提速發展、不斷壯大提供堅強保障。

全國政協常委、浙江省工商聯主席、浙商總會會長南存輝呼籲，新時代，浙商要繼續發揚「四千」精神和浙商精神，緊抓學習應用大模型等人工智能、數字前沿技術，構建面向全球的開放式「產學研政金用」體系，緊緊抓住逆全球化帶來的周期性投資發展機遇，為做大浙江「地瓜」塊莖貢獻浙商力量。

（特約）

開啟hket App，閱讀全文

下一篇文章

【神州快訊】粵港澳大灣區企業家聯盟東盟三國分會成立
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款