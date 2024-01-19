【神州快訊】2023浙商年度主題大會杭州召開

▲ 大會現場

1月17日，2023浙商年度主題大會在浙江省杭州市舉行。本次大會由浙商總會主辦，全球浙商代表等逾600人共話新時代浙商新發展。大會上，浙江省副省長柯吉欣宣讀浙江省省長王浩批示，充分肯定過去一年以來廣大浙商對浙江經濟社會發展作出的貢獻。

金融助力浙商高質量發展

本次大會以「大潮之上」為主題。浙商總會顧問鄭宇民圍繞浙商的「破與立」分享看法；香港中文大學(深圳)前海國際事務研究院院長鄭永年圍繞「在國際國內新格局下如何讓企業家有所作為」發表主旨演講。

《2023浙商年度投資樣本》《2023浙商年度國際化樣本》《2023浙商年度創新樣本》也正式發布，展現近年來浙商在全球投資、發展等創新舉措。在現場，浙商銀行黨委書記、董事長陸建強，財通證券黨委書記、董事長章啟誠，建設銀行浙江省分行黨委委員、副行長關雁翎共同啟動了《金融助力浙商高質量發展十大舉措》。

會上，浙江省工商聯發布2023年度浙江省「萬家民營企業評營商環境調查結果」，其中，中小微企業佔比超過95%，涵蓋機械製造、紡織服裝、軟件服務等25個行業，95%的樣本企業對發展前景持樂觀態度。大會還為8家浙商海外驛站舉行授牌儀式，浙江省工商聯攜手浙商總會以「一帶一路」共建國家和地區為建設重點，創新打造「浙商海外驛站」。至此，浙商海外驛站總共達到66家。

▲ 金融助力浙商高質量發展儀式

浙持續優化提升營商環境

浙江省委常委、統戰部部長王文序在大會上表示，浙商是浙江最寶貴的資源，是浙江最珍貴的金字招牌。浙商總會要團結帶領廣大浙商，爭做愛國敬業的典範、守法經營的典範、創新創業的典範、回報社會的典範。她強調，浙江省委、省政府將始終秉承安商親商富商理念，大力實施營商環境優化提升「一號改革工程」，構建「增值式」政務服務體系，真正為廣大浙商安心創業、全力幹事、提速發展、不斷壯大提供堅強保障。

全國政協常委、浙江省工商聯主席、浙商總會會長南存輝呼籲，新時代，浙商要繼續發揚「四千」精神和浙商精神，緊抓學習應用大模型等人工智能、數字前沿技術，構建面向全球的開放式「產學研政金用」體系，緊緊抓住逆全球化帶來的周期性投資發展機遇，為做大浙江「地瓜」塊莖貢獻浙商力量。

（特約）