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工信部：去年汽車出口491萬輛 首居全球第一

經濟脈搏 11:10 2024/01/19

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工信部相關負責人介紹，去年，中國汽車產銷雙雙突破3,000萬輛，產銷分別按年增長11.6%與12%，創歷史新高，連續15年維持全球第一。 汽車出口491萬輛，按年增長57.9%，首次躍居全球第一。

去年，全年規模以上工業增加價值按年增長4.6%，較2022年提升1個百分點。 省份、產業增長面「雙擴」，十大重點產業、十個工業大省增長「穩定器」作用凸顯。 製造業整體規模連續14年保持全球第一。

工信部副部長辛國斌在記者會上表示，汽車產業是我國重要支柱性產業，去年有很多創新產品，特別是新能源的一些創新產品成為自媒體上一個刷屏的存在。在全社會共同關注下，去年汽車產業發展亮點紛呈，交上了一份非常好的答卷。

指部分企業重複建新能源汽車項目

辛國斌說，在充分肯定發展成績的同時，也要清醒地看到，外部形勢上，還面臨消費需求不夠旺盛，一些國家和地區存在濫用貿易救濟措施保護主義行徑等不利因素；產業自身上， 這種想法已經成為全球共識，但是在發展過程中還有一些需要進一步協調的地方；多數新能源汽車企業特別是以內銷為主的企業還沒有實現盈利，在產品銷售自身上，也存在車用芯片等領域的一些短板。

此外，辛國斌也指出，智慧網聯汽車發展上，車路協同還不夠充分，過去有一些傳統思路，就是希望把車端打造為全能的、所有問題都希望透過車端來解決，中國提出實施車路雲協同發展思路，由車端解決的問題透過車端解決，由路端解決的問題由路端解決，由雲端解決的問題由雲端來解決。 其中，也存在著一些無序競爭行為，部分地方和企業還存在盲目上馬、重複建設新能源汽車項目情況，這些都需要高度重視，要採取有力措施來加以解決。

下一步將會同相關部門進一步加強宏觀指導，加強產業管理，推動汽車產業高質量發展。要落實落細車購稅減免等優惠政策，開展好公共領域車輛全面電動化試辦及新能源車下鄉活動，積極擴大新能源車消費，維持產業穩定運作。 若要支持企業進行聯合創新，加大車用芯片、全固態電池、高級別自動駕駛等技術攻關，進一步提升產品市場競爭力。

責任編輯：蒯宇澄

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