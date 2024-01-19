▲ 日本社民黨黨魁訪華參觀抗日紀念館 向遇難民眾致歉

應中共中央對外聯絡部邀請，日本社會民主黨黨首福島瑞穗一行於1月18日至20日（本週四至週六）訪問北京。訪問首站是中國人民抗日戰爭紀念館，福島瑞穗獻上寫有「珍愛和平」的花籃，並向遇難民眾致歉。

昨日（18日）下午，68歲的福島瑞穗攜代表團成員一道，在紀念館獻花籃並鞠躬致意。她表示，「對在日本發起的侵略戰爭中遇難的民眾及其家屬，我們再次由衷表示歉意。」。花籃緞帶上寫有「以史為鑑 珍愛和平」。

福島瑞穗説，日本過去侵略過中國，給中國造成巨大傷害。日本憲法規定日本不能再次發動戰爭，這是對世界、對亞洲作出的約定和宣言。社民黨反對修改憲法，將全力為貫徹憲法精神作出努力。參觀結束後，福島瑞穗在留言簿上題詞「友好和平」。

日媒早前報道稱，福島瑞穗此行是社民黨黨魁2017年後的首次訪華，目前正在協調擬與中國共產黨高層舉行會談。

社民黨前身是日本社會黨。另據媒體報道，社民黨是日本一個中間偏左的社會民主主義政黨，立場親近北韓與中國，再加上領導層的年齡偏高，導致政黨版圖不斷萎縮。在當前日本參議院248席、眾議院465席中，社民黨各有1個席次。

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責任編輯：尹航

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