A股動態 | 中信證券否認暫停部分客戶融券業務

內地股市持續疲弱，上證指數更創45個月低位。外電引述消息人士表示，中國最大券商中信證券已暫停對部分客戶的融券業務。官媒上證報引述中信證券相關人員表示，目前沒有接獲融券交易暫停相關的通知。

彭博社消息稱，中信證券本周稍早已暫停對散戶的融券業務，並提高對機構投資者的要求，此前監管機構進行所謂的窗口指導。

報道指，目前雖尚不清楚暫停融券業務的範圍有多大，但此舉表明在政府此前購買銀行股等舉措未能提振市場情緒後，中國希望讓市場止跌。

滬指早盤收低0.47%報2832點，深成指跌0.36%報8814點，北向資金早盤繼續大幅流出67億元，市場情緒依然疲弱。分析人士稱，後續關注下周一（22日）的貸款市場報價利率（LPR）是否調降、貨幣政策是否轉向寬鬆。

路透調查的多數金融機構人士預計本月兩個期限的LPR將穩字當頭。光大銀行金融市場宏觀研究員周茂華表示，本月MLF利率保持穩定，部分銀行淨息差壓力較大，預計本月LPR利率有望保持穩定。

責任編輯：蒯宇澄

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