▲ 科技戰 | 美國專家：今年美對華芯片出口限制可能再加強

科技戰可能在新的一年繼續加劇。美國專家預計，2024年美國對華芯片出口管控會進一步加強，因為美國政府釋出訊號，計劃推出新的出口管制，以定期堵塞漏洞。

據美媒報道指，半導體研究分析機構TechInsights副主席兼資深研究員哈奇森（Dan Hutcheson）受訪時說，「如果有更多的限制出台，我不會感到意外，因為我們仍處在這種針鋒相對之中。美國有很多鷹派人士，對中國軍事增長非常擔心。」

Futurum Research的首席分析師紐曼亦稱，「隨著美國選舉的到來和台海政治緊張局勢的持續，很難預見相關限制措施會有大的放寬。如果有什麼的話，我認為只會進一步強化。」

去年10月，美國在此前限制基礎上進一步強化了對尖端芯片和芯片制造設備向中國出口的限制。華盛頓擔心，北京可能將這些尖端芯片用於發展人工智能和軍事應用。隨後，荷蘭芯片設備製造商阿斯麥（ASML）1月1日宣布，荷蘭政府撤銷部分向中國出口設備的許可證，其中包括光刻機。

北京抨擊荷蘭政府的這一限制，敦促荷蘭維持公正公平的立場及市場原則。而中國商業部上周指責美國將出口管制作為一個工具，在荷蘭公司對中國高科技出口的問題上直接干預。

但另一方面，西方的遏制措施推動中企自力更生。據設在上海的CINNO Research的數據，中國前十家最大的芯片設備製造商的收入2023年上半年按年激增39%。

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責任編輯：尹航

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