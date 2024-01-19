  • 21°C
香港時間 : 2024119日 (週五) 18:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

今年首場寒流來襲 冰凍線地圖出爐8成國土「速凍」

社會熱點 12:43 2024/01/19

分享：

分享：

央視新聞報道，隨著2024年首場寒流天氣過程強勢來襲，本周末中國中東部大部將迎冷暖巨變。在寒流影響下冰凍線將直抵南嶺，最大降幅可達18℃，近八成國土或被速凍。

1月以來，影響中國的冷空氣較弱，大部地區的氣溫比常年同期偏高，貴州、重慶、四川、甘肅、新疆等地經歷了1961年以來的最暖「三九」（冬至後每九天一算）。18日進入四九第一天，一股冷空氣已出發。18日至20日將會給中東部地區帶來4至8℃降溫，但大部地區偏暖格局不會改變。

真正打破偏暖格局的是即將到來的今年首場寒流過程。中國天氣網氣象分析師閔裕秋指出，此輪寒流影響時間較長，影響範圍廣，降溫將直抵華南，南方將現今冬來最強雨雪天氣，濕冷加劇，北方的內蒙古、黑龍江一帶將面臨-35℃甚至-40℃的極寒考驗。

20日開始，今年首場寒流過程將逐漸展開影響，一直到23日，中東部多地將迎冷暖巨變，內蒙古、陝西、華北、江南、華南、貴州等地局地降溫幅度或超14℃。降溫過後，中國大部地區氣溫將比常年同期偏低。

從全國冰凍線地圖來看，未來幾天，冰凍線將從淮河流域不斷南壓，最南可達華南北部。20日，在寒流影響下，西北地方東部、內蒙古等地率先降溫，此時冰凍線位於江蘇、安徽北部到湖北西北部、陝西南部一帶。

21日至22日，隨著寒流主體南下，冰凍線將大幅南壓。其中21日，隨著南方今冬來最強雨雪天氣逐漸展開，貴州、湖南、湖北、安徽部分地區氣溫將率先跌至冰點或以下，大降溫疊加雨雪，濕冷感十分明顯。省會級城市中，合肥、武漢的最低氣溫將跌至冰點之下。22日，冰凍線向南推進到江蘇南部、安徽南部到江西中部、湖南中部、貴州南部一帶，南京、南昌、貴陽的最低氣溫也將跌破冰點。

23日前後，這波寒流影響將接近尾聲，冰凍線也將抵達本次過程的最南端——福建的西部和北部到兩廣北部一帶。長沙、上海、杭州將加入氣溫破冰點行列，福州、廣州、南寧等地最低氣溫雖不會跌至冰點之下，但僅有個位數，降溫威力不可小覷。

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
福州 杭州 南京 貴陽 武漢 天氣 長沙 重慶 上海 中國

上一篇文章

春運期間內地出發國際機票均價千元 大跌4成

下一篇文章

廣東知名汽車經銷商傳倒閉 銀行深夜拖車抵債
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款