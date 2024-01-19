滬指收低本周累跌1.7% 資金續買入滬深300ETF

市場情緒疲弱，滬指今日震蕩調整，收盤跌0.47%報2832點，總結本周，滬指累計跌1.72%，連跌3周。深成指今日收跌0.68%報8787點，創業板指跌0.98%報1715點。

個股跌多漲少，兩市超4000股下跌，今日成交6666億元（人民幣，下同）。外資淨流出52.1億元，本周累計流出近235億元，創10月20日以來最大單周淨買額。

4隻規模靠前的滬深300ETF再度顯著放量，有市場分析認為是「國家隊」出手。

華泰柏瑞滬深300ETF、易方達滬深300ETF、華夏滬深300ETF和嘉實滬深300ETF今日成交額分別達120.79億、57.49億、39.62億、39.22億，4隻滬深300ETF合計成交額257.12億。在本周前四個交易日，4隻滬深300ETF合計資金淨流入372.47億元。

分析人士稱，後續關注下周一（22日）的貸款市場報價利率（LPR）是否調降、貨幣政策是否轉向寬鬆。

路透調查的多數金融機構人士預計本月兩個期限的LPR將穩字當頭。光大銀行金融市場宏觀研究員周茂華表示，本月MLF利率保持穩定，部分銀行淨息差壓力較大，預計本月LPR利率有望保持穩定。

責任編輯：蒯宇澄

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