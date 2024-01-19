隱瞞境外身份 工行前紀委書記劉立憲被開除黨籍

中國工商銀行股份有限公司原黨委委員、紀委書記劉立憲被開除黨籍，官方通報他對黨不忠誠不老實，違規獲取境外身份並長期隱瞞不報。

中央紀委國家監委網站今日公佈，經中共中央批准，中央紀委國家監委對劉立憲嚴重違紀違法問題進行立案審查調查。

通報指，經查，劉立憲喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，違規獲取境外身份並長期隱瞞不報；違反中央八項規定精神，接受旅遊活動安排；無視組織原則，在幹部選拔、職工錄用中為他人謀利並收受財物；清廉底線失守，違規收受禮品禮金消費卡，長期借用管理和服務對象車輛；干預和插手市場經濟活動；執紀違紀，執法犯法，嚴重損害紀檢監察幹部形象，把組織賦予的權力當作謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在案件處理、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。

通報指，依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予劉立憲開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

去年9月中紀委監委通報，劉立憲涉嫌嚴重違紀違法，主動投案。公開資料顯示，劉立憲曾任中國工商銀行原黨委委員、紀委書記多年，還擔任過三年的中央巡視組副組長，已退休多年。

責任編輯：尹航

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