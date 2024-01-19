▲ 春運期間內地出發國際機票均價千元 大跌4成

春節將至，分析認為，今年內地春節假期長達8天，旅遊市場有望迎來「五年來最熱出境遊」。同時，國際機票降價4成，2024年春運期間國際機票平均價格約為1197元（含稅費）。

春節旅遊出行市場進入預訂高潮。內媒報道指，目前各大航空公司已陸續宣布恢復並加密國際和港澳台航線供給。中國民用航空局數據顯示，國際市場方面，春運期間新增國際定期航班及加班包機安排超過2500班，大部分新增的航班集中於東南亞、日本、韓國等周邊國家和地區。

國際機票價格大幅走低顯著提升了春節出境遊的性價比，激發了人們的出境遊意願。同程旅行數據顯示，2024年春運期間國際機票平均價格約為1197元（含稅費），較2023年同期下降41%，略低於2019年同期，基本回到正常水平。出境遊熱門目的地主要集中在東南亞，以泰國、馬來西亞等海島遊線路最為熱門，阿聯酋、澳洲、北歐等則是較為熱門的春節長線出境遊目的地。

值得一提的是，內地新出台的5項入境便利化措施及2023年以來對部分國家免簽、簽證簡化等政策，也進一步促進境外遊客訪華，帶動春節期間入境遊市場的火熱。攜程數據顯示，春節期間入境遊訂單按年增長超10倍。

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責任編輯：尹航

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