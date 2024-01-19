▲ Google華人工程師夫妻「謀殺自殺」亡 疑與裁員有關

美國洛斯阿圖（Los Altos）高級住宅區內發生命案，死者是一對曾在Google做工程師的華人夫婦。警方初步調查顯示，丈夫先槍殺妻子，然後自殺。

洛斯阿圖警局指出，警方本周在West Edith Avenue 200街區的一戶住宅內，發現兩具屍體。報道指出，兩名死者皆為Google工程師，分別是34歲的陳立人（Liren Chen，音譯）和32歲的于璇宜（Xuanyi Yu，音譯），聖克拉拉縣法醫驗屍官辦公室將他們的死亡判定為謀殺自殺（murder-suicide），動機尚不清楚。

警方初步調查顯示，命案應是陳立人開槍打死於璇宜，再用槍自殺。但確切的死亡原因和方式仍待驗屍官辦公室確認。

由於洛斯阿圖市是南灣知名治安好而且學區佳的地區，這起命案引發華人圈關注。有消息稱二人死因與裁員有關，但有Google員工輸入死者的名字，發現兩人在Google的身分顯示都是在職員工，若是被裁員，當下就無法查詢到員工資料，因此是否因為裁員而導致死亡命案，還有待警方查證。

死者兩人都才華洋溢，曾在矽谷的山景城Google總部工作，兩人皆來自中國，為了教育和事業而移居美國。陳立人於2012年畢業於北京清華大學，獲得電腦科學學士學位，隨後於2014年、2018年獲得斯坦福大學電腦科學碩士和博士學位，並於 2018 年加入Google，擔任軟體工程師，從事與人工智能和機器學習相關各種專案。

責任編輯：尹航

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