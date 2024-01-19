  • 21°C
香港時間 : 2024119日 (週五) 18:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Google華人工程師夫妻「謀殺自殺」亡 疑與裁員有關

社會熱點 17:59 2024/01/19

分享：

分享：

Google華人工程師夫妻「謀殺自殺」亡 疑與裁員有關

美國洛斯阿圖（Los Altos）高級住宅區內發生命案，死者是一對曾在Google做工程師的華人夫婦。警方初步調查顯示，丈夫先槍殺妻子，然後自殺。

洛斯阿圖警局指出，警方本周在West Edith Avenue 200街區的一戶住宅內，發現兩具屍體。報道指出，兩名死者皆為Google工程師，分別是34歲的陳立人（Liren Chen，音譯）和32歲的于璇宜（Xuanyi Yu，音譯），聖克拉拉縣法醫驗屍官辦公室將他們的死亡判定為謀殺自殺（murder-suicide），動機尚不清楚。

警方初步調查顯示，命案應是陳立人開槍打死於璇宜，再用槍自殺。但確切的死亡原因和方式仍待驗屍官辦公室確認。

由於洛斯阿圖市是南灣知名治安好而且學區佳的地區，這起命案引發華人圈關注。有消息稱二人死因與裁員有關，但有Google員工輸入死者的名字，發現兩人在Google的身分顯示都是在職員工，若是被裁員，當下就無法查詢到員工資料，因此是否因為裁員而導致死亡命案，還有待警方查證。

死者兩人都才華洋溢，曾在矽谷的山景城Google總部工作，兩人皆來自中國，為了教育和事業而移居美國。陳立人於2012年畢業於北京清華大學，獲得電腦科學學士學位，隨後於2014年、2018年獲得斯坦福大學電腦科學碩士和博士學位，並於 2018 年加入Google，擔任軟體工程師，從事與人工智能和機器學習相關各種專案。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
裁員 人工智能 移民 罪案 Google 斯坦福大學 美國 中國

下一篇文章

春運期間內地出發國際機票均價千元 大跌4成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款