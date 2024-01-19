中美金融工作組討論貨幣、監管等議題 同意保持溝通

中美金融工作小組首次面對面會議18日起一連兩日在京舉行，聚焦兩國貨幣和金融穩定、金融監管、反洗錢、全球金融治理等議題，雙方同意繼續保持溝通。

人民銀行通報，本次會議由中國人民銀行副行長宣昌能、美國財政部助理財長內曼（Brent Neiman）共同主持。中國財政部、國家金融監督管理總局、中國證監會、國家外匯管理局，以及美聯儲、美國證券交易委員會等相關部門參會。人民銀行行長潘功勝亦出席會議並致辭。

雙方就兩國貨幣和金融穩定、金融監管、金融市場、跨境支付和數據、可持續金融、反洗錢和反恐怖融資、全球金融治理等議題以及其他雙方重點關切的問題進行了專業、務實、坦誠和建設性的溝通。會議還聽取了技術專家組關於銀行業氣候壓力測試和各自全球系統重要性銀行（G-SIBs）處置機制的匯報。

中國副總理兼中美經貿中方牽頭人何立峰19日在京會見中美金融工作組美方代表團，何表示，中方願同美方一道，落實好兩國元首三藩市會晤的重要共識，推動兩國關係朝著健康、穩定、可持續方向發展。雙方應繼續用好金融工作組機制，不斷積累成果，鞏固發展金融領域合作勢頭。

責任編輯：陳建錫